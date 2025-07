Albon est allé chercher les points grâce à la fin de course en slicks

Alex Albon a terminé huitième du Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant fin à une série d’abandons et marquant des points à domicile, lui qui a la double nationalité thaïlandaise et anglaise. Le pilote Williams F1 admet qu’il a vécu la course de manière bizarre, en ne réalisant pas à quel point elle avait duré longtemps.

"Je ne me rappelle pas de grand chose, l’équipe m’a dit qu’il restait huit tours et je me suis dit ’où est passée la course ?’, j’avais l’impression de courir depuis cinq tours. Ce qui est surprenant, c’est que les pneus intermédiaires se sont fait détruire sur la piste, on était très lents dans cette phase où ça séchait" raconte Albon.

"On avait un aileron avec peu d’appui, et en pneus intermédiaires on n’avait pas assez d’appui. Ensuite, on a mis les pneus slicks et c’était bien plus amusant. Pour expliquer, la trajectoire sur la quelle on doit piloter est très étroite, les vibreurs sont humides et la trajectoire est difficile à cibler."

"Plus vite vous allez, plus de température vous mettez dans les pneus, vous êtes donc plus à l’aise mais c’est plus difficile de rester sur cette ligne. C’est comme en qualifications, on veut aller de plus en plus vite sans sortir de cette ligne."

Albon a failli s’arrêter au départ pour chausser des slicks, mais le troisième secteur l’a dissuadé de faire cela : "Tout était sec, mais le secteur 3 était totalement détrempé. Et j’étais parmi ceux qui ont dit que c’était sec !"

"Mais je suis arrivé au virage 15 et j’ai dit ’non, on ne rentre pas !’, je suis resté en piste. Le secteur 3 a mis une éternité à sécher, je ne sais pas si c’est le vent... le vent aide à sécher, mais je pense qu’il y avait trop de tribunes de Lando Norris qui faisaient barrage !"

"Mais c’était difficile, les décisions étaient compliquées et ce qui nous a rendu les choses difficiles et que Carlos et moi étions toujours en piste l’un derrière l’autre. Et à chaque fois, vu que j’étais derrière lui, je m’arrêtais un tour plus tard et je perdais du temps. Mais j’ai réussi à rester en piste et c’est l’essentiel."

Carlos Sainz a encore connu un résultat décevant. Longtemps devant son équipier en course, il a finalement connu des problèmes qui ont affecté sa course et son résultat : "J’ai fait une bonne course, en évitant les problèmes, en gérant les pneus et en ayant un bon rythme."

"Malheureusement, vers la fin et en pneus slicks, j’étais sur le point de dépasser Charles, mais il a perdu la voiture dans le virage 15, a traversé la piste et a heurté mon aileron avant et le plancher avant."

"Nous sommes tous les deux partis à la faute, perdant beaucoup de positions, et j’ai eu une voiture endommagée jusqu’à la fin de la course. Cela semble être l’histoire de ma saison jusqu’à présent et c’est très ennuyeux que différents problèmes continuent d’affecter nos week-ends."

"Je conduis bien et je sais que de meilleurs jours viendront, mais c’est frustrant à ce stade. J’attends avec impatience les deux semaines de remise à zéro et j’espère que nous aurons une meilleure deuxième partie de saison."