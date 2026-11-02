Gasly et Colapinto assument les pénalités qui coûtent des points précieux à Alpine F1

Alpine F1 a vécu une immense désillusion à l’issue du Grand Prix de Mexico. Alors que Franco Colapinto et Pierre Gasly avaient franchi la ligne d’arrivée respectivement aux huitième et dixième places, permettant à l’équipe française de placer ses deux monoplaces dans les points, des pénalités infligées après la course ont totalement bouleversé son résultat. Sanctionnés pour des infractions sous drapeau jaune, les deux pilotes ont finalement été reclassés aux 15e et 17e rangs, privant Alpine de tout point. Un dénouement particulièrement frustrant pour Flavio Briatore, qui estime que les performances affichées en course méritaient une bien meilleure récompense.

Le Grand Prix de Mexico semblait pourtant avoir permis à Alpine de retrouver le sourire. Après plusieurs courses difficiles, Franco Colapinto avait réalisé une prestation solide pour franchir la ligne d’arrivée à la huitième place, tandis que Pierre Gasly avait réussi à intégrer le top 10 malgré des problèmes de puissance.

Mais dans la nuit en France, les deux pilotes ont été sanctionnés après l’arrivée pour ne pas avoir respecté les exigences liées à un drapeau jaune.

Gasly, parti neuvième avec des pneus tendres neufs, avait terminé dixième sur la piste. Une pénalité de dix secondes de stop-and-go, appliquée après la course, l’a finalement relégué à la 17e place.

Colapinto, qui s’était élancé onzième en pneus mediums neufs, avait quant à lui franchi la ligne d’arrivée huitième. Une pénalité de dix secondes ajoutées à son temps de course l’a fait reculer au 15e rang.

Alpine est ainsi repartie du Mexique sans le moindre point, alors que ses deux voitures avaient initialement terminé dans le top 10.

Gasly présente ses excuses après une course compliquée

Pierre Gasly a reconnu sa responsabilité dans l’infraction commise sous drapeau jaune. Le Français regrette d’autant plus cette erreur que sa course avait déjà été perturbée par plusieurs problèmes de puissance, notamment au départ et lors des relances.

"Au final, c’est un après-midi décevant et une course durant laquelle nous n’avons pas su profiter de certaines occasions qui se présentaient à nous. Je présente mes excuses à l’équipe pour l’infraction sous drapeau jaune. C’est mon erreur, et elle nous a évidemment empêchés de marquer des points."

"Concernant la course, j’ai pris un très bon envol, mais j’ai ensuite perdu de la puissance dans la ligne droite, ce qui nous a coûté plusieurs positions et nous a obligés à remonter dans le peloton. Nous étions revenus dans la bataille après le drapeau rouge, en nous battant pour les points, mais nous avons de nouveau rencontré des problèmes de puissance lors des relances. Cela nous a fait trop reculer et nous n’avons donc pas vraiment pu nous battre plus haut dans le classement."

Le pilote Alpine considère que sa monoplace possédait le potentiel pour obtenir un résultat supérieur à celui enregistré sur la piste. Il souhaite désormais comprendre les problèmes rencontrés et se tourner vers le Brésil, dernière étape de cette série de trois Grands Prix consécutifs.

"Il y a plusieurs choses que nous devons examiner de notre côté, car j’avais le sentiment que nous aurions pu terminer beaucoup plus haut sans certains de ces problèmes. Cela n’a pas été une bonne journée pour moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir, mais nous nous tournons collectivement vers São Paulo le week-end prochain pour conclure cette série de trois courses."

Gasly a également adressé ses félicitations à Kimi Antonelli, sacré champion du monde à seulement 20 ans grâce à sa troisième place derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

"Enfin, félicitations à Kimi pour avoir remporté le championnat du monde. J’aime beaucoup Kimi, c’est une personne formidable, un pilote incroyable, et il a été solide tout au long de l’année. Je suis donc très heureux pour lui."

Colapinto : "Une fin très amère"

La déception est tout aussi importante pour Franco Colapinto. L’Argentin pensait avoir mis fin à une série de courses difficiles, marquées par plusieurs abandons, en retrouvant les points grâce à sa huitième place.

Mais sa pénalité a effacé le bénéfice d’une prestation qu’il juge particulièrement encourageante.

"C’est une fin très amère après le sentiment agréable que j’avais ressenti en retrouvant les points, après une série de courses que je n’avais pas terminées. Je présente mes excuses à tous les membres de l’équipe pour ce qui s’est passé sous drapeau jaune. Même si c’est difficile à comprendre, c’est mon erreur au volant."

Colapinto estime néanmoins qu’Alpine a réalisé une course bien maîtrisée dans des conditions compliquées, notamment en raison des multiples interruptions et relances.

"J’ai le sentiment que, dans l’ensemble, l’équipe a très bien exécuté sa course dans des circonstances difficiles, mais malheureusement, à cause d’une infraction sous drapeau jaune, nous avons reçu une pénalité de temps et perdu les points que nous méritions de marquer."

"Il y a eu plusieurs relances et interventions de la voiture de sécurité, mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons bien géré la situation et pris les bonnes décisions. Cela me rend fier, car l’équipe a fourni de gros efforts lors des dernières courses pour inverser la tendance après nos récents coups du sort. Je suis donc satisfait de notre performance aujourd’hui, même si nous avons perdu notre récompense."

Comme son coéquipier, Colapinto a également tenu à saluer le premier titre mondial d’Antonelli, soulignant notamment le prestige du podium sur lequel le jeune Italien a célébré son sacre.

"Également, un grand bravo à Kimi. Il le mérite vraiment après la saison qu’il a réalisée, et quelle meilleure manière de célébrer cela qu’en étant sur le podium avec Max et Lewis ? Il rejoint désormais cette liste de grands champions, et je suis heureux pour lui."

Briatore regrette des points envolés après l’arrivée

Flavio Briatore a lui aussi exprimé sa frustration après ce résultat. Le conseiller exécutif d’Alpine retient les progrès de rythme affichés en course par rapport aux qualifications, mais estime que l’équipe a laissé échapper une occasion importante.

Il a particulièrement salué la prestation de Colapinto, qui avait besoin d’un résultat positif après plusieurs courses difficiles, ainsi que la remontée de Gasly malgré ses problèmes de puissance.

"Je suis satisfait de la performance et du rythme que nous avons montrés en course par rapport aux qualifications, mais je suis moins satisfait du résultat final. Après les pénalités appliquées après la course, nous quittons Mexico sans aucun point, ce qui est dommage après avoir vu nos deux voitures terminer dans les points."

"Franco a réalisé une très bonne course, régulière, ce dont il avait besoin après une série de coups du sort lors des dernières épreuves. Pierre a également bien piloté et a rencontré des problèmes de puissance au départ, donc il a fait du bon travail pour remonter. C’est donc frustrant de ne rien retirer de cette course."

Briatore a enfin adressé un message particulièrement chaleureux à son jeune compatriote, Kimi Antonelli, dont il a salué la maturité, la gestion de la pression et la réussite pour le sport automobile italien.

"Je tiens également à féliciter Kimi pour avoir remporté son premier championnat du monde des pilotes. Il a réalisé une saison impressionnante, surtout à un âge aussi jeune, en étant performant et en sachant gérer la pression. Il a représenté l’Italie de manière fantastique et je suis personnellement très heureux qu’il ait franchi cette étape aussi tôt dans sa carrière en Formule 1. Bravo Kimi !"