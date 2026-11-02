Antonelli marqué par le geste de Hamilton et Verstappen : ’je vais encadrer cette photo !’

Kimi Antonelli n’a pas seulement réalisé son rêve en devenant champion du monde de Formule 1 à Mexico. À 20 ans, le pilote Mercedes a également offert un moment de bonheur exceptionnel à sa famille, et notamment à son père, qui venait de perdre un championnat avec sa propre équipe quelques heures auparavant. Entre les sacrifices consentis par ses proches, la confiance de Mercedes depuis ses 11 ans et les souvenirs de son grand-père ravivés par la musique du podium, l’Italien a vécu une journée particulièrement chargée en émotionsn accompagné sur le podium par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un moment marquant ! Il a également confirmé son intention de conserver son numéro 12 plutôt que d’adopter le numéro 1.

Kimi Antonelli a décroché le titre mondial de Formule 1 à Mexico, mais derrière la réussite sportive se cache une histoire profondément familiale. Le jeune Italien a révélé que son père, Marco Antonelli, avait lui-même vécu une journée particulièrement difficile avant le sacre de son fils. Engagé dans la compétition automobile avec sa propre structure, il venait de voir son équipe perdre un championnat après un incident en course.

Une déception qui a donné une motivation supplémentaire au pilote Mercedes, déterminé à offrir à sa famille une tout autre issue au terme de cette journée.

"Je dois encore leur demander, mais j’imagine qu’ils étaient assez... Vous savez, ils étaient très émus, très heureux. Mon père se battait lui aussi pour un championnat aujourd’hui avec son équipe et, malheureusement, ils ont été sortis de la course et ils ont perdu le championnat."

Antonelli a expliqué avoir été particulièrement touché en découvrant la tristesse de son père, quelques heures avant de prendre le départ du Grand Prix de Mexico.

"Je l’ai vu très triste ce matin et je me suis dit : ’Vous savez quoi ? Je vais compenser ça’. Donc je suis très heureux d’y être parvenu, et cela m’a clairement donné une motivation supplémentaire pour essayer de conclure le championnat aujourd’hui. Mais c’était évidemment très spécial de les avoir ici."

Une famille arrivée à Mexico après un long voyage

La présence de ses proches au Mexique n’avait pourtant rien d’évident. Son père était encore mobilisé par les activités de son équipe de rallye, ce qui avait nécessité une organisation particulière pour rejoindre le circuit.

Antonelli a révélé que sa famille avait effectué le déplacement au dernier moment, après être passée par le Mugello.

"Très spécial, très spécial. Vous savez, ma famille a fait un effort incroyable pour venir uniquement pour aujourd’hui, parce que mon père était occupé avec son équipe de rallye. Il était au Mugello, puis ils ont pris l’avion samedi matin et sont arrivés hier soir."

Le nouveau champion du monde mesure d’autant plus l’importance de leur présence qu’il sait combien sa carrière a nécessité de sacrifices depuis son enfance.

"Cela a donc représenté un gros effort pour eux de venir ici, et je suis très heureux que nous ayons pu partager et vivre ce moment tous ensemble, parce que ma famille a fait, et continue de faire, énormément de sacrifices pour moi."

Antonelli a particulièrement insisté sur le rôle de son père, qui a continué à l’accompagner sur les circuits malgré ses propres responsabilités professionnelles.

"Et particulièrement mon père, qui est venu à pratiquement toutes les courses cette année, alors qu’il est très occupé par son propre travail, ses propres activités."

Au-delà de ce soutien logistique, le jeune Italien estime que son père a joué un rôle essentiel dans sa construction personnelle.

Il a notamment contribué à le maintenir les pieds sur terre après ses succès, tout en restant un soutien indispensable lors des moments plus difficiles.

"Donc, vous savez, cela a été crucial d’avoir une telle personne à mes côtés. D’abord, c’est lui qui me gardait les pieds sur terre, surtout après les moments très forts, mais c’est aussi lui qui était toujours là lorsque je traversais une situation difficile, ou lorsque je ne me sentais pas au mieux avant une séance ou avant une course. Donc, oui, il a clairement joué un rôle énorme."

Mercedes a cru en Antonelli dès ses 11 ans

Antonelli a également tenu à rappeler que son titre mondial était indissociable de la confiance que Mercedes lui avait accordée bien avant son arrivée en Formule 1.

L’équipe allemande avait choisi de miser sur lui alors qu’il n’avait que 11 ans, avant de l’accompagner tout au long de son ascension dans les catégories de promotion.

"Et puis, bien sûr, Mercedes, je ne pourrai jamais assez les remercier parce que, tout d’abord, ce sont eux qui ont pris le pari de miser sur moi quand j’avais 11 ans, et ce sont eux qui ont cru en moi tout au long du chemin, et qui continuent à le faire."

Le pilote italien considère comme un privilège d’avoir pu rejoindre directement l’équipe officielle, mais aussi de travailler avec son ingénieur de course Peter Bonnington, surnommé Bono, et l’ensemble du personnel de Mercedes.

"Et, bien sûr, cela a été un immense privilège de pouvoir, avant tout, courir pour cette équipe. Et, vous savez, j’espère que nous connaîtrons encore beaucoup de succès dans les années à venir."

"Mais cela a aussi été un grand privilège de travailler avec Bono et avec tous les autres, tous les hommes et toutes les femmes qui viennent toujours sur les circuits et donnent le meilleur d’eux-mêmes, parce que c’est un groupe incroyable, très particulier et très uni. Et chacun d’entre eux a joué un rôle immense dans cet accomplissement."

"Mon grand-père serait très fier"

Les émotions ne se sont pas arrêtées au passage sous le drapeau à damier.

Lors de la cérémonie du podium, Antonelli a entendu résonner deux morceaux particulièrement associés à l’Italie : l’air d’opéra "Nessun Dorma", puis la chanson "Sarà perché ti amo" qui avait fait tant vibrer le podium et la foule de Monza.

Le premier a provoqué une réaction particulièrement forte chez le nouveau champion du monde, en ravivant le souvenir de son grand-père.

"Oui, enfin, la première chanson a été très émouvante pour moi, parce que c’était une chanson que mon grand-père écoutait tout le temps. Donc c’était très spécial de l’entendre."

"Et je pense qu’il... Je pense qu’il serait très fier. Oh mon Dieu, j’ai beaucoup trop pleuré aujourd’hui, mais c’est bien. Donc, oui, j’ai été très ému à cause de mon grand-père et, oui, j’étais aussi très heureux pour lui."

Hamilton et Verstappen portent Antonelli sur leurs épaules

Un autre moment particulièrement marquant de la cérémonie s’est produit lorsque Lewis Hamilton et Max Verstappen ont soulevé Antonelli sur leurs épaules dans le Foro Sol, devant les spectateurs mexicains (photo ci-dessus).

Pour le jeune Italien, cette marque de reconnaissance de deux pilotes qui ont profondément marqué l’histoire de la Formule 1 possède une valeur particulière.

"Incroyable. Cela s’était déjà produit au Canada cette année, plus tôt dans la saison, mais évidemment, cette fois, c’est spécial."

Antonelli a immédiatement pensé à immortaliser cet instant, qu’il souhaite conserver chez lui comme un souvenir de son premier titre mondial.

"Je vais certainement faire encadrer cette photo et l’accrocher chez moi, parce que c’est simplement un moment incroyable."

"Et aussi, voir autant de respect de la part de deux pilotes incroyables qui ont marqué l’histoire de ce sport, c’est vraiment spécial, et c’est un moment qui restera gravé dans les mémoires."

"Donc je vais définitivement encadrer cette photo et l’accrocher au mur de ma maison, afin de pouvoir la voir très facilement chaque fois que j’y entrerai."

Une grande fête prévue après le Brésil

Après une journée aussi intense, Antonelli n’avait pas encore arrêté de programme précis pour célébrer son titre mondial.

Il comptait d’abord profiter de la soirée au Mexique avec sa famille et ses amis, avant d’organiser une célébration plus importante une fois rentré chez lui.

"Je ne sais pas. Je n’ai encore rien prévu pour le moment, mais c’est certain que lorsque je rentrerai à la maison, je prendrai le temps d’organiser quelque chose de grand et de profiter de ce moment."

Le calendrier de la Formule 1 ne lui laissera toutefois que peu de répit, puisque le Grand Prix du Brésil se profile dès le week-end suivant.

"Mais ce soir, je serai évidemment avec ma famille et mes amis, et nous allons en profiter. Ensuite, nous allons aussi essayer de profiter du Brésil la semaine prochaine. Bien sûr, c’est une course très spéciale qui arrive, pour de nombreuses raisons."

Antonelli envisage néanmoins de prolonger les festivités après São Paulo, quitte à ne pas arriver dans une condition idéale pour le rendez-vous suivant à Las Vegas.

"Mais je pense que, vous savez, je vais profiter de cette soirée. Je verrai ce que je ferai, mais c’est certain que lorsque je rentrerai à la maison après le Brésil, je vais faire la fête. Et puis, oui, ensuite, retour à Vegas. Je ne serai peut-être pas dans le meilleur état en arrivant à Vegas, mais je pense que ce n’est pas grave, non ? Il faut aussi savoir profiter de tous ces moments."

Antonelli refuse le numéro 1 et conserve le 12 de Senna

Malgré son nouveau statut de champion du monde, Antonelli n’a pas l’intention d’abandonner son numéro 12 pour arborer le numéro 1 sur sa Mercedes la saison prochaine.

L’Italien est devenu le premier pilote à décrocher le championnat avec le numéro 12 depuis Ayrton Senna en 1988, mais son attachement à ce numéro dépasse cette référence historique.

Il y voit notamment une manière de rester humble et de conserver la même approche du travail après son sacre.

"Je pense que je vais garder le numéro 12. Je vais garder le numéro 12 parce que, évidemment, c’est un numéro très spécial pour moi, mais c’est aussi une manière de garder les pieds sur terre, de rester humble, et j’ai le sentiment qu’en conservant le numéro 12, cela me permet de repartir d’un nouveau point de départ, de reconstruire à partir de tout ce que j’ai accompli et d’essayer de progresser."

Antonelli avance également une raison beaucoup plus personnelle : sa superstition.

Le jeune pilote affirme que le numéro 1 ne lui a jamais porté chance lorsqu’il l’a utilisé par le passé.

"Pour être honnête, je suis très superstitieux, et le numéro 1 n’a jamais été un bon numéro pour moi. Chaque fois que je l’ai utilisé, cela s’est extrêmement mal passé. Donc c’est une raison supplémentaire de garder le numéro 12. Mais oui, je vais rester avec le numéro 12."

Un casque spécial pour rendre hommage à Senna au Brésil

Cette référence à Ayrton Senna prendra une dimension encore plus importante lors du prochain Grand Prix du Brésil, où Antonelli a confirmé qu’il porterait un casque spécialement conçu en hommage au triple champion du monde.

Le pilote Mercedes souhaite notamment commémorer les 35 ans de la victoire remportée par Senna à domicile en 1991, lorsqu’il avait dû terminer la course avec sa McLaren bloquée sur le sixième rapport.

"Oui, j’aurai un casque spécial pour le Brésil, pour Ayrton. Également parce que cela fera 35 ans qu’il a gagné sa course à domicile en sixième vitesse."

"Donc, oui, ce sera un casque hommage pour le Brésil, pour Ayrton, et je pense que c’est l’un des plus beaux casques que j’aie réalisés. J’espère donc que vous tous, tout le monde, vous l’aimerez."

"Ce sera un week-end très spécial. J’ai vraiment hâte d’y être, parce que le soutien du Brésil en général a été incroyable, non seulement cette année, mais déjà l’année dernière. Donc, oui, j’ai hâte d’y retourner et j’espère que ce sera un excellent week-end."