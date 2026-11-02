Verstappen reconnaît avoir souffert face à Ferrari et Mercedes malgré sa victoire

Max Verstappen ne s’attendait pas à remporter le Grand Prix de Mexico après une séance de qualifications frustrante qui l’avait relégué à la cinquième place sur la grille. Pourtant, le pilote Red Bull a profité d’un excellent départ, de l’affrontement entre les deux Ferrari et de la pénalité infligée à Charles Leclerc pour décrocher sa sixième victoire sur le circuit mexicain. Un succès loin d’être confortable, puisqu’il a dû résister à la pression de Leclerc, puis de Lewis Hamilton jusqu’au drapeau à damier. Le Néerlandais est également revenu sur ses problèmes de frein moteur, sur une intervention de la voiture de sécurité qui aurait pu lui coûter la victoire, et sur le titre mondial de Kimi Antonelli, qu’il considère pleinement mérité.

Parti cinquième, Max Verstappen a finalement remporté le Grand Prix de Mexico au terme d’une course dont il reconnaît lui-même qu’elle aurait pu lui échapper à plusieurs reprises. Après les difficultés rencontrées en qualifications, le pilote Red Bull ne pensait pas disposer des armes nécessaires pour s’imposer face aux Ferrari et aux Mercedes.

Mais son excellent envol et la bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc lui ont rapidement offert une occasion de se replacer aux avant-postes.

"Oui, c’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas, je pense, en abordant cette journée. Mais je crois que le premier départ a déjà amélioré ma course, avec ce qui s’est passé à l’approche du virage 1, puis, bien sûr, la bataille que j’ai vue se dérouler au virage 4 m’a placé dans une position plutôt favorable."

Malgré ce début de course favorable, Verstappen n’avait pas le rythme nécessaire pour suivre Charles Leclerc, qui avait pris les commandes après son affrontement avec Hamilton. Le Monégasque a progressivement creusé l’écart, mais le Néerlandais est parvenu à rester suffisamment proche pour profiter de sa pénalité.

"Ensuite, oui, c’était assez difficile, pour être honnête. Je pense que Charles s’est simplement échappé. Je ne pouvais pas vraiment rester avec lui. Je n’avais pas le rythme pour le suivre, mais en même temps, je restais dans cette fenêtre d’environ cinq secondes."

"L’équipe a donc fait, je pense, un très bon travail en le suivant aux stands, et c’est toujours très difficile, lorsqu’on a une pénalité de cinq secondes, de s’arrêter exactement cinq secondes. Je suis donc passé devant lui."

La suite de la course n’a toutefois pas été plus simple pour Verstappen.

"Et honnêtement, après cela, c’était assez difficile. Kimi était extrêmement rapide, toujours en piste avec son premier train de pneus, et je n’avais tout simplement pas l’adhérence nécessaire, pour une raison que j’ignore."

"Charles était donc très proche, mais en même temps, il est très difficile de suivre une autre voiture ici parce que tout surchauffe. Et cela m’a probablement aidé aussi, parce que je pense qu’à un moment donné, Charles a dû lever le pied simplement pour refroidir sa voiture, ce qui m’a bien arrangé."

Un autre moment décisif est survenu lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste alors que Verstappen venait de passer l’entrée des stands. Le Néerlandais s’est immédiatement inquiété des conséquences stratégiques de cette neutralisation, estimant que ses chances de victoire risquaient de disparaître.

"Lorsque j’ai vu la voiture de sécurité sortir alors que je venais juste de passer le dernier virage et que je ne pouvais plus rentrer aux stands, je me suis dit : ’Ce n’est pas possible que cela arrive maintenant’, parce que cela signifiait probablement que ma course était terminée."

La direction de course a finalement interrompu l’épreuve au drapeau rouge, ce qui a permis de redistribuer les cartes avant un deuxième départ. Une situation qui n’était pas sans inquiéter Verstappen...

"Puis, bien sûr, cela s’est finalement transformé en drapeau rouge, donc tout a été remis à zéro. J’étais un peu inquiet parce que nos départs cette année n’ont pas été extraordinaires, mais heureusement les deux ont été bons, et c’est ce qui m’a permis d’aller jusqu’au bout."

"Mais cela n’a pas été facile. Je veux dire, Lewis était dans ma boîte de vitesses, il attaquait très fort. C’était pratiquement un tour de qualifications jusqu’à l’arrivée. Oui, c’était difficile en piste. C’était une course éprouvante jusqu’au bout, simplement pour ne commettre aucune erreur. Mais, bien sûr, je suis heureux de gagner aujourd’hui."

Un frein moteur qui décide tout seul

Après la frustration exprimée lors du précédent Grand Prix, Verstappen a été interrogé sur la capacité de Red Bull à retrouver une exécution irréprochable à Mexico.

Le Néerlandais estime que son équipe prend généralement les bonnes décisions, même si certaines courses peuvent être compromises par des erreurs.

"Oui, comme je l’ai dit la dernière fois, la plupart du temps, nous faisons les choses correctement. Il y a simplement quelques occasions où nous n’y arrivons pas, mais c’est la vie. Cela fait partie du jeu. Cela peut arriver. Tant qu’on en tire les leçons, on revient plus fort, et c’est ce que nous avons fait."

Verstappen a également été invité à préciser les problèmes de frein moteur qu’il avait signalés à la radio pendant la course.

"Le frein moteur... Cela arrive de manière aléatoire. Oui, je ne sais pas. Le moteur décide simplement tout seul de ce qu’il veut faire, pour être honnête. Donc je ne sais pas. Peut-être que je dois avoir une conversation avec le moteur avant de prendre le départ. Peut-être qu’il doit mieux se comporter."

"Oui, nous ne savons pas. Parfois, cela arrive, tout simplement. Ce n’est pas très constant. Je pense qu’honnêtement, tout fonctionne à des températures tellement élevées ici, y compris le turbocompresseur et tout le reste, qu’il est difficile de tout régler parfaitement."

"Ils devraient appeler ça le Grand Prix de Maxico !"

Avec cette nouvelle victoire, Verstappen porte à six son nombre de succès au Grand Prix de Mexico, renforçant encore son statut de spécialiste de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Interrogé sur cette réussite exceptionnelle, le Néerlandais a plaisanté en proposant de rebaptiser l’épreuve en son honneur.

"Oui, ils devraient carrément appeler ça le Grand Prix de ’Maxico’. Ce serait génial."

"Honnêtement, j’adore venir ici. J’adore la ville, j’adore l’environnement, j’adore les fans, mais je n’ai aucune idée de la raison. Vous savez, vous gagnez six fois ici et peut-être seulement une fois ailleurs... Vous savez, cela arrive, tout simplement."

"Parfois, votre voiture se met simplement à fonctionner parfaitement, vous faites de bonnes courses et vous n’avez pas beaucoup de malchance non plus. Donc oui, tout s’est toujours bien combiné pour moi ici, et bien sûr, je prends cela avec plaisir."

Verstappen salue le titre mérité d’Antonelli

Enfin, Verstappen a tenu à rendre hommage à Kimi Antonelli, sacré champion du monde à seulement 20 ans, dès sa deuxième saison en Formule 1.

Le quadruple champion du monde a notamment souligné la régularité de l’Italien, sa capacité à éviter les erreurs importantes et sa performance face à un coéquipier aussi expérimenté que George Russell.

"Eh bien, je pense que réussir cela dès sa deuxième année en Formule 1 est toujours très impressionnant. Parce que, bien sûr, à son âge également, être aussi solide, ne pas commettre de grosses erreurs et, évidemment, battre son coéquipier expérimenté, il a tout simplement piloté de manière incroyable."

"Et je suis très fier de lui, de la manière dont il s’est comporté pendant toute cette saison. Ce n’est pas toujours facile d’être performant chaque week-end, mais il y est parvenu, et il est le champion mérité cette année."