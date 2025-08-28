Gasly doute de voir des F1 à 400 km/h en 2026

Pierre Gasly a mis en doute les affirmations selon lesquelles les Formule 1 de 2026 pourraient atteindre 400 km/h.

Plus tôt ce mois-ci, Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, a créé la surprise en laissant entendre que les F1 seraient plus rapides que jamais en ligne droite suite à la refonte complète de la réglementation l’an prochain.

"Lorsque la puissance maximale sera utilisée, nous dépasserons la limite des 400 km/h," a-t-il lancé. Le record actuel de vitesse de pointe est détenu par Valtteri Bottas, qui a atteint 378 km/h au volant d’une Williams F1 à moteur Mercedes à Bakou en 2016.

La FIA a toutefois déjà réagi en expliquant aujourd’hui qu’elle limiterait la puissance sur certains circuits pour éviter, par exemple, d’atteindre 350 km/h à Monaco.

Cependant, Gasly, fort de sa propre expérience de pilotage d’une F1 de 2026 dans le simulateur, ne croit pas à l’affirmation de Wolff.

"Je ne crois pas aux histoires. Je ne crois que ce que je vois," nous a confié Gasly aujourd’hui dans le paddock de Zandvoort.

"On peut atteindre les 400 km/h avec ces voitures si on change la boîte de vitesses et qu’on augmente la longueur des lignes droites. Mais pour moi il faudrait quand même enlever la première chicane à Monza."

"Je ne sais pas. J’ai essayé la voiture en simulateur et je sais ce qu’elle fait. Je ne sais pas trop d’où ça vient, pour être honnête, on verra l’année prochaine. Mais j’espère que ma voiture atteindra les 400 km/h si c’est ce que Mercedes a réussi à faire !"

Les nouveaux groupes motopropulseurs hybrides, moins complexes, sont au cœur de la plus grande refonte réglementaire de la F1 depuis plus de dix ans. Si le système MGU-H est complètement abandonné, le règlement prévoit un MGU-K plus puissant, portant la contribution de l’énergie électrique à la puissance totale à 50 %.

Gasly a déclaré qu’il était "difficile de quantifier" le gain de temps au tour que les pilotes pourraient gagner grâce à la maîtrise du système de récupération d’énergie repensé.

"Une chose est sûre, ce sera différent de ce que nous avons actuellement. Je pense que c’est un domaine sur lequel nous voulons rester bien concentrés, car l’hiver sera court : nous terminerons Abu Dhabi et, un mois plus tard, nous serons déjà sur la route pour les essais de Barcelone fin janvier."

"Il sera important d’être prêt et d’être conscient des différences de pilotage, de l’approche que nous adopterons, que ce soit pour les tours de qualification ou pour les courses, en fonction de la gestion de l’énergie."

"Bien sûr, nous aimerions être au top, et probablement du côté des pilotes ou du style de pilotage. Il pourrait y avoir davantage de différences, sans être énormes, mais s’il y a des gains à réaliser, personnellement, je veux m’assurer d’être au top."