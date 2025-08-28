Hülkenberg explique comment l’année sabbatique aidera Pérez à se relancer

Nico Hülkenberg pense que l’année sabbatique de Sergio Pérez lui aura fait du bien, alors que le pilote mexicain reviendra en Formule 1 l’année prochaine, ayant signé un contrat pluriannuel avec Cadillac F1 pour développer le nouveau projet de 11e équipe.

Le pensionnaire de Sauber avait lui-même connu une période de pause dans sa carrière entre 2020 et 2022 avant de faire un retour réussi chez Haas, et de signer à long terme pour être le fer de lance du projet Audi F1.

"Je pense que c’est légèrement différent, j’ai évidemment eu beaucoup de temps libre, trois ans au lieu d’un" a déclaré Hülkenberg. "Je pense que tout dépendra également de la compétitivité du package. C’est lié à cela."

"Je pense que cela a probablement été positif et rafraîchissant pour lui de se déconnecter et de regarder tout cela avec un certain recul, confortablement installé dans son canapé. C’est une expérience assez intéressante. Je suis sûr que cela lui a fait du bien. Je sais qu’il se sent plein d’énergie et toujours prêt à se lancer et à donner le meilleur de lui-même."

Et d’expliquer comment s’éloigner de la Formule 1 et de ses exigences peut redonner de l’énergie : "Je pense que c’est très personnel et individuel. Tout le monde est différent. Mais pour moi, personnellement, cela a été très, très positif et rafraîchissant."

"Mais bon, j’ai passé près de trois années loin du sport, ce qui est long. C’était ce dont j’avais besoin à ce moment-là. Encore une fois, je ne peux parler que pour moi-même. Avec le recul, cela a été très positif."

Interrogé sur le niveau qu’aura Audi face à Cadillac et à ses autres rivales, l’Allemand a de l’espoir : "J’espère que nous serons devant, mais ce n’est que pure spéculation. Pas seulement avec Cadillac et Audi, mais avec tout le monde. C’est un changement tellement important, un tel bouleversement."

"Je n’aime pas spéculer à ce sujet, surtout contre une seule équipe. Il y aura 11 équipes l’année prochaine et tout le monde travaille évidemment d’arrache-pied en ce moment pour mettre la meilleure voiture et le meilleur package sur la route. Mais nous devons simplement rester concentrés, travailler dur et voir ce qui se passe."

Les réflexions de Hülkenberg ont été reprises par Esteban Ocon, qui estime que Cadillac tirera profit de l’embauche de deux vainqueurs de Grand Prix qui sont tous deux en F1 depuis le début des années 2010.

"Je pense qu’avec un tel niveau d’expérience, ils ne devraient pas mettre trop de temps à retrouver leur rythme, ils ont participé à des centaines de courses" a déclaré le pilote Haas, qui était le coéquipier de Perez chez Force India en 2017 et 2018. "Ils savent comment fonctionne une équipe. Ils savent comment fonctionne la Formule 1."

"Et nous allons également avoir beaucoup plus d’essais avant de reprendre la compétition avec une nouvelle génération de voitures. Tout le monde va donc apprendre. Et cela sera plus facile pour ceux qui reviennent que pour les autres. C’est comme monter dans un train en marche."

Son ancien équipier, Max Verstappen, estime lui que le Mexicain peut à nouveau montrer le meilleur de lui-même en F1 chez Cadillac.

"C’est un nouveau départ. De son côté, une moitié de saison, voire une saison difficile, ne définit pas ce dont on est capable. Certains y réfléchissent peut-être un peu plus, mais je pense que pour Checo, c’est un nouveau départ, il est enthousiaste, avec des voitures complètement nouvelles aussi."

"Il avait déjà montré beaucoup de belles choses avant même d’arriver chez Red Bull, puis à l’époque où il était chez nous. Il doit donc simplement reprendre le volant, savourer à nouveau et prendre du bon temps."

"En tout cas, dès que j’ai appris la nouvelle, je lui ai envoyé un message. Je suis donc évidemment très heureux pour lui. Il a un volant, c’est quelqu’un de formidable et nous nous sommes toujours très bien entendus. Je suis donc ravi de le revoir sur la grille."

"Ses performances dépendront aussi, je pense, de la qualité de la voiture, n’est-ce pas ? C’est un peu difficile à dire pour le moment, mais c’est une nouvelle opportunité, et je suis sûr qu’il est très enthousiaste."