Gasly devra laisser son volant à Aron lors des Libres 1 à Monza
Le 3e pilote Alpine F1 de nouveau mobilisé
Alpine F1 a confirmé que son pilote de réserve, Paul Aron, participera à une nouvelle séance d’essais libres 1 (EL1) pour l’écurie lors du Grand Prix d’Italie ce week-end. Aron a déjà pris part à trois séances d’essais en 2026, les deux premières, à Barcelone et en Autriche, ont été effectuées avec Audi dans le cadre d’un accord entre les deux équipes.
Le pilote estonien a ensuite roulé pour Alpine en Hongrie et reprendra le volant de l’A526 à Monza, dès le début des essais du vendredi, en remplacement de Pierre Gasly.
Aron entamera alors un week-end chargé : après sa séance d’EL1, il retournera au siège de l’équipe à Enstone pour effectuer du travail sur simulateur dans la soirée, afin de contribuer à l’optimisation des réglages de la voiture.
Sa participation à Monza marquera sa neuvième séance d’essais libres 1 depuis le début de l’année 2024, toutes effectuées pour le compte de Sauber / Audi et d’Alpine.
Aron est le deuxième jeune pilote confirmé pour les EL1 de Monza, Luke Browning devant quant à lui piloter à nouveau pour Williams.
"Je suis impatient de piloter à nouveau en Essais Libres 1 et je remercie l’équipe de me donner l’occasion de reprendre le volant si rapidement," commente Aron aujourd’hui.
"J’étais très satisfait de ma séance à Budapest et j’espère pouvoir m’appuyer dessus cette fois, notamment en aidant l’écurie à évaluer les dernières évolutions que j’ai déjà testées sur le simulateur."
"Le week-end s’annonce chargé de mon côté puisque je serai au simulateur d’Enstone vendredi soir pour peaufiner les réglages avant de revenir sur le circuit samedi. Je vais tout donner pour contribuer à la réussite de l’équipe ce week-end."
Le debriefing du GP des Pays-Bas
Avec un peu de retard, nous tiendrons notre debriefing du Grand Prix ce mardi 1er septembre à 20h30. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur tous les nouveaux contrats des pilotes prolongés et d’évoquer Monza !
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Alpine F1 Team
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