Browning obtient une nouvelle pige chez Williams F1 à Monza

Luke Browning va retrouver la Williams FW48 à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Membre de la Williams Driver Academy et pilote de réserve de l’écurie britannique, le Britannique prendra le volant de la monoplace d’Alex Albon lors de la première séance d’essais libres à Monza. Cette apparition constituera sa deuxième participation en EL1 cette saison et permettra également à Williams de remplir sa deuxième séance obligatoire réservée à un jeune pilote.

Après avoir déjà piloté la FW48 en Autriche, Browning bénéficiera donc d’une nouvelle occasion de se confronter aux exigences de la nouvelle génération de monoplaces issue de la réglementation technique 2026. Sa précédente expérience lui avait permis d’accumuler de précieuses informations sur le comportement de ces voitures, données qui pourront ensuite être exploitées dans son travail sur le simulateur de l’équipe à Grove, tout en complétant ses missions de pilote de réserve sur les Grands Prix.

"Je suis ravi d’avoir une nouvelle occasion de disputer une séance d’essais libres avec Williams F1," a déclaré Browning.

"C’est une excellente opportunité d’effectuer de précieux tours au volant de la FW48, tout en approfondissant ma compréhension de la voiture et en rapportant à Grove des données et des informations utiles."

Cette séance à Monza sera la sixième apparition de Browning en EL1 avec Williams depuis le début de son parcours au sein de l’écurie. Elle constituera surtout sa deuxième participation de la saison, permettant ainsi à Williams de respecter sa deuxième séance obligatoire destinée à un pilote débutant sur les 4 à faire au total.

Le Britannique entend profiter pleinement de cette nouvelle expérience pour poursuivre son apprentissage au volant d’une monoplace de F1.

"Chaque séance permet d’apprendre quelque chose de nouveau, et je veux tirer le maximum de cet apprentissage afin de continuer à faire progresser mon développement ainsi que celui de l’équipe," a-t-il poursuivi.

En parallèle de ses responsabilités de pilote de réserve chez Williams, Browning poursuit en compétition. Le Britannique dispute actuellement la Super Formula japonaise avec le Team Kondo Racing, championnat considéré comme l’une des catégories les plus rapides au monde derrière la Formule 1.

Son expérience au Japon constitue un complément précieux à son activité avec Williams, tandis que ses séances au volant de la FW48 lui permettent de mieux comprendre les caractéristiques des nouvelles monoplaces. À Monza, il devra néanmoins rapidement s’adapter aux particularités du tracé italien et maximiser le temps de piste dont il disposera.

"Pour ce week-end, l’objectif sera d’aider Williams à maximiser le résultat à Monza," a conclu Browning.

"Je veux prendre chaque opportunité d’apprentissage qui se présente afin de continuer à progresser et de faire avancer l’équipe."