La quantique arrive en F1 : Alpine signe un partenariat de simulation hybride

Alpine F1 et SEALSQ annoncent l’élargissement de leur collaboration, associant calcul quantique et infrastructures sécurisées face aux menaces quantiques au sein de l’un des environnements d’ingénierie les plus exigeants de la Formule 1. Ce projet, né du partenariat en sécurité quantique lancé en novembre 2025 entre Alpine et SEALSQ, vise à intégrer la technologie développée par ColibriTD, une entreprise du portefeuille d’investissements de SEALSQ dans le domaine quantique. L’objectif est d’introduire des capacités de simulation hybride quantique-classique et de tirer davantage parti des ressources de calcul et d’essais de l’équipe.

Le projet constitue une première mondiale. Il allie la simulation accélérée par l’informatique quantique, appliquée à la résolution de problèmes physiques fondamentaux plus rapidement et plus efficacement qu’avec les seules méthodes classiques, à une protection avancée des données post-quantiques et à des solutions dédiées.

Avec la nouvelle réglementation technique de la Formule 1 depuis 2026, la capacité à tirer davantage d’informations des simulations réalisées par l’écurie pourrait s’avérer précieuse.

La collaboration a franchi une première étape clé en juillet 2026. Des ingénieurs et dirigeants de BWT Alpine Formula One Team, SEALSQ et ColibriTD se sont réunis à Enstone pour définir les premières orientations et identifier les domaines prioritaires d’évaluation afin de développer une preuve de concept (PoC).

Le Quantum Fund de SEALSQ est une initiative d’investissement stratégique lancée en 2025 par SEALSQ afin d’accélérer le développement d’un Quantum Vertical Sovereign Stack entièrement intégré. Il s’agit d’un écosystème complet « Root-to-Qubit » garantissant la souveraineté technologique, la résilience en matière de cybersécurité et la confiance à l’ère quantique. ColibriTD, l’un des premiers investissements réalisés par SEALSQ via ce fonds en 2025, a développé un solver capable d’améliorer l’efficacité et la précision de calculs liés à des équations essentielles. Cette technologie peut notamment être appliquée à la mécanique des fluides numérique (CFD), ainsi qu’aux problématiques thermiques, structurelles et multiphysiques.

Carlos Moreira, président-directeur général de SEALSQ : « Ce projet avec BWT Alpine Formula One Team est une application parfaite du Quantum Vertical Sovereign Stack que SEALSQ bâtit grâce à notre Quantum Fund de 200 millions de dollars. En intégrant les capacités d’entreprises de notre portefeuille telles que ColibriTD au sein de l’écosystème SEALQuantum.com, nous transformons les technologies quantiques en solutions concrètes générant de réels gains de performance dans les environnements industriels les plus exigeants. »

David Sanchez, directeur technique exécutif de BWT Alpine Formula One Team : « Nous cherchons constamment à améliorer notre compréhension de tous les domaines et nous étudions sans cesse comment les technologies émergentes peuvent nous aider à tirer davantage d’enseignements de nos données et simulations pour éclairer nos décisions en matière d’ingénierie. Notre travail avec SEALSQ et ColibriTD nous offre une opportunité passionnante d’explorer le potentiel du quantique au sein de notre environnement existant. »

Laurent Guiraud, cofondateur de ColibriTD : « ColibriTD opère sous des contraintes comparables à celles de BWT Alpine Formula One Team : le matériel quantique actuel est limité en qubits, en temps de cohérence et en connectivité, tout comme le budget de simulation de l’équipe l’est par la réglementation. H-DES a été spécifiquement conçu pour répondre à cette réalité. Il s’agit d’une approche à court terme et indépendante du matériel, qui permet de tirer parti des capacités de calcul des processeurs quantiques actuels et émergents sans attendre l’avènement d’une informatique quantique tolérante aux fautes. Elle est déployée en complément des infrastructures classiques de calcul hautes performances (HPC), plutôt qu’en remplacement de celles-ci. »

À propos de ColibriTD :

ColibriTD est une startup deeptech basée à Paris, spécialisée dans le calcul quantique appliqué à la simulation multiphysique. Ses technologies clés, H-DES (Hybrid Differential Equation Solver) et MPQP (une plateforme de flux de travail quantique indépendante du matériel), permettent de réaliser des simulations hybrides quantique-classique à court terme pour des applications industrielles telles que la CFD, les problématiques thermiques, structurelles et multiphysiques. ColibriTD accompagne divers secteurs industriels, notamment l’aérospatiale, l’énergie, les semi-conducteurs et la finance, avec une équipe s’appuyant sur une expertise technique approfondie et le déploiement indépendant du matériel sur différents systèmes quantiques.

À propos de SEALSQ :

SEALSQ est un concepteur et fournisseur de premier plan de solutions matérielles et logicielles post-quantiques. Sa technologie intègre les semi-conducteurs, la PKI (infrastructure à clé publique) et les services de personnalisation. Un accent stratégique est mis sur le développement d’une cryptographie résistante au calcul quantique et de semi-conducteurs de pointe, conçus pour répondre aux défis urgents de sécurité posés par le calcul quantique. Alors que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles comme RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à l’avant-garde du développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles. Ses applications sont larges et incluent notamment les jetons d’authentification multifactorielle, l’énergie intelligente, les systèmes de santé, la défense, les infrastructures de réseaux informatiques, l’automobile et les systèmes d’automatisation et de contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans ses solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit que les organisations restent protégées contre les menaces quantiques. Ses produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques et renforcer la résilience et la sécurité dans de nombreux secteurs.