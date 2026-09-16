Gasly avait mis Colapinto face à ses lacunes, comment l’Argentin a réagi

Franco Colapinto a quitté Madrid avec l’un de ses week-ends les plus aboutis de la saison 2026. Septième du Grand Prix d’Espagne après avoir atteint la Q3, le pilote Alpine a surtout confirmé les progrès réalisés en qualifications depuis Monza, où il avait cherché à comprendre comment Pierre Gasly avait réussi à faire évoluer son rythme au fil de la séance jusqu’à décrocher une pole position inattendue. Une analyse minutieuse des données de son équipier semble avoir porté ses fruits une semaine plus tard.

Parti neuvième avec des pneus mediums neufs, Colapinto a finalement franchi la ligne d’arrivée en septième position, permettant à Alpine de récolter six points précieux au championnat. Son arrêt au stand est intervenu au 14e tour, lors de la voiture de sécurité virtuelle, afin de chausser des pneus durs neufs et de profiter de la neutralisation pour réduire la perte de temps.

Le pilote argentin a ensuite dû tenir jusqu’au drapeau à damier avec ce même train de pneus, dans le cadre d’un deuxième relais particulièrement long qui l’a contraint à défendre sa position pendant une grande partie de la course.

"Je suis très heureux du résultat final avec cette septième place et les six points marqués pour l’équipe, d’autant plus que cette configuration du circuit ne correspond probablement pas très bien aux points forts de notre package."

Colapinto avait déjà réalisé un excellent départ, comme cela avait été le cas à plusieurs reprises cette saison, avant de parvenir à préserver ses pneus et sa position.

"J’ai encore une fois pris un très bon départ et j’ai bien géré les pneus, puis j’ai conservé ma position. La VSC est arrivée et nous avons effectué notre arrêt pour gagner du temps, comme certains autres autour de nous."

"Le deuxième relais a duré jusqu’à la fin de la course, donc il a été très long et a demandé pas mal de défense pendant toute cette période."

"J’ai rattrapé Gabriel, mais j’ai perdu beaucoup de temps, même si cela n’aurait probablement pas signifié que nous aurions terminé à une position supérieure."

"Je suis content de marquer des points et d’être devant nos concurrents directs alors que nous continuons à réduire l’écart au championnat."

Il estime surtout avoir réalisé un week-end particulièrement complet, en exploitant au maximum les opportunités qui se sont présentées.

"C’est probablement mon meilleur week-end de course en termes d’exécution cette année, j’ai maximisé tout ce que je pouvais en qualifications et j’ai fait ce que j’avais à faire en course. Nous allons tous faire le bilan en équipe et continuer à développer la voiture et à maximiser nos performances chaque week-end."

L’analyse de Gasly après Monza

La performance de Colapinto en qualifications prend une dimension supplémentaire lorsqu’on la replace dans le contexte du Grand Prix d’Italie. À Monza, l’Argentin avait été huitième en qualifications alors que Gasly avait créé la surprise en décrochant la pole position.

Le résultat avait été d’autant plus intéressant que les deux pilotes Alpine étaient très proches au début de la séance. En Q1, Gasly avait signé le meilleur temps tandis que Colapinto occupait la quatrième place, à seulement 5 centièmes de seconde de son équipier.

L’écart s’était ensuite progressivement creusé. Gasly avait gagné trois dixièmes sur Colapinto en Q2, puis quatre dixièmes supplémentaires en Q3.

Plutôt que de simplement constater l’écart, Colapinto a ensuite étudié les données de Monza afin de déterminer précisément où Gasly trouvait les performances supplémentaires qui lui permettaient de progresser au fil des qualifications.

"Les qualifications à Madrid ont été l’une des meilleures séances de qualifications que j’ai réalisées, avec des tours très, très propres et le fait de mettre la voiture en Q3. Il allait toujours être difficile de devancer les Audi et les Racing Bulls qui allaient très vite ici."

"J’ai coché toutes les cases et j’en suis très satisfait. Je pense qu’après Monza, j’ai beaucoup appris des qualifications de Pierre et j’ai essayé de franchir un cap. Je l’ai fait et j’ai encore une fois maximisé tout ce que je pouvais."

Gasly lui a aussi appris à gérer l’énergie

Lorsque les journalistes lui ont demandé précisément ce qu’il avait appris en observant Gasly à Monza, Colapinto a expliqué que l’enseignement ne concernait pas uniquement le pilotage pur.

"Je pense un peu de tout. Il est plus expérimenté et les progrès qu’il réalisait dans tous les domaines, aussi bien dans le pilotage que dans la gestion de l’énergie, d’une tentative à l’autre, de la Q1 à la Q2 puis à la Q3, étaient très clairs. J’ai appris de cela."

Cette capacité à faire progresser progressivement la performance de la voiture est précisément ce que Colapinto estime avoir réussi à reproduire à Madrid.

"Je pense qu’ici, j’étais vraiment dans le rythme en qualifications, sur un circuit très difficile. C’est probablement le circuit le plus difficile de l’année pour réussir parfaitement un tour, et aussi le plus satisfaisant quand vous y parvenez. La Q2 et la Q3 ont toutes les deux été des tours incroyables."

"Encore une fois, j’ai franchi un cap à ce niveau et c’est ce que je recherchais. Je suis donc heureux de cela."