Briatore salue le ’travail formidable’ de Colapinto au GP d’Espagne
Alpine F1 se rapproche encore de Racing Bulls au championnat
Alpine F1 a enchaîné un deuxième bon résultat au Grand Prix d’Espagne, avec la septième place de Franco Colapinto. Le pilote argentin a réussi un excellent week-end, durant lequel il a tout le temps été devant Pierre Gasly, alors que ce dernier était un peu plus en difficulté que la semaine dernière, lorsqu’il avait signé la pole position sur le circuit de Monza.
Mais le bilan global du week-end reste très positif pour Flavio Briatore, le patron de l’équipe d’Enstone, qui se félicite d’avoir réduit l’écart à neuf points sur Racing Bulls, et été encore une fois la meilleure structure derrière les top teams.
"L’objectif en abordant ce week-end était de devancer Racing Bulls et de réduire l’écart au championnat constructeurs. C’est chose faite, donc nous pouvons être satisfaits du résultat du Madring" a déclaré Briatore.
Il confirme que l’objectif avec Gasly était de profiter d’une voiture de sécurité ou d’une interruption de course en faisant durer les pneus durs le plus longtemps possible, ce qui n’a pas fonctionné.
"Franco a accompli un travail formidable tout au long du week-end et a inscrit six points précieux pour l’équipe. Pour Pierre, compte tenu des qualifications et de sa position sur la grille de départ, notre seule option pour marquer des points était de le laisser en piste et d’espérer tirer profit d’une intervention tardive de la voiture de sécurité, comme d’autres écuries autour de nous."
"Je tiens également à saluer le travail fantastique de la Formule 1 et des organisateurs pour ce nouvel événement exceptionnel à Madrid. Je suis convaincu qu’il ne fera que se développer et s’améliorer."
Le debriefing du GP d’Espagne
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Alpine F1 Team
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