Le GP d’Italie dévoile le trophée de Monza, le plus bizarre jamais remis en F1 !

Un empilement de tasses et de petits bols, dressé en équilibre comme s’il pouvait s’effondrer à tout instant : voilà à quoi ressemblera le trophée remis dimanche aux meilleurs pilotes du Grand Prix d’Italie. Pour son épreuve à domicile, dont il est le sponsor titre, Pirelli a choisi une création pour le moins surprenante, baptisée « FRAGILE », qui détourne des objets du quotidien pour symboliser la victoire en Formule 1 et son caractère aussi précieux qu’éphémère. Osons le dire : c’est le trophée le plus bizarre jamais vu en F1 !

Le Grand Prix d’Italie 2026, qui constituera la 77e édition de l’épreuve, se déroulera le week-end prochain à Monza. Course à domicile pour Pirelli, elle figure également parmi les rendez-vous les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1, grâce à l’histoire du circuit et à la passion qui entoure chaque année le « Temple de la Vitesse ».

Pirelli entretient d’ailleurs une relation particulièrement ancienne avec Monza. Elle dépasse largement la proximité géographique entre le siège du manufacturier italien et l’autodrome lombard et repose notamment sur les nombreuses victoires obtenues sur ses pneumatiques.

La première remonte même au Grand Prix qui avait inauguré le circuit nouvellement construit, le 10 septembre 1922. Pietro Bordino s’était alors imposé au volant d’une Fiat 804 équipée de pneus Pirelli.

Cette année encore, le manufacturier sera le partenaire-titre du Grand Prix d’Italie et célébrera cette histoire à travers un trophée spécialement imaginé pour l’occasion, ainsi qu’une édition particulière des casquettes qui seront portées sur le podium.

« FRAGILE », un trophée qui tient en équilibre

Les trois pilotes qui monteront sur le podium dimanche, accompagnés d’un représentant de l’équipe victorieuse, auront la responsabilité de soulever un objet particulièrement inhabituel.

Baptisé « FRAGILE », le trophée a été imaginé comme une véritable œuvre d’art par le duo italien vedovamazzei, composé de Stella Scala et Simeone Crispino.

Le projet s’inscrit dans une initiative désormais bien établie. Pour la sixième année, le trophée du Grand Prix d’Italie est confié à des artistes italiens dans le cadre d’un projet pluriannuel lancé par Pirelli, en collaboration avec le musée d’art contemporain Pirelli HangarBicocca.

Le duo vedovamazzei a été choisi pour son approche artistique mêlant ironie et capacité à saisir les contradictions et les complexités de la réalité. Les deux artistes ont notamment pour habitude de détourner ou de réinterpréter des objets du quotidien afin de mettre en évidence les paradoxes du monde qui nous entoure.

Avec « FRAGILE », cette démarche est particulièrement visible.

Le trophée est constitué d’une composition superposée d’objets domestiques, principalement des tasses et de petits bols. Empilés les uns sur les autres, ils forment une structure verticale volontairement instable en apparence.

Un choix qui peut sembler étonnant pour récompenser une victoire en Grand Prix, mais qui possède une véritable signification pour ses créateurs.

"L’idée du trophée vient de l’ancienne tradition consistant à faire passer une coupe de célébration de main en main," expliquent Stella Scala et Simeone Crispino. "Elle servait de grand récipient pour boire, créant un sentiment de célébration et de fête partagées."

Le trophée reprend donc l’idée d’un objet destiné à être partagé, tout en l’adaptant à l’univers de la Formule 1.

"Nous voulions que le trophée soit le symbole d’une victoire qu’un individu tient entre ses mains, tout en reflétant l’esprit d’une communauté," poursuivent les artistes.

"Dans le cas de la Formule 1, cette communauté comprend l’équipe, les fans et l’ensemble du monde qui gravite autour des pilotes. La composition évoque également une dimension quotidienne à travers ces gestes répétés, suggérant une victoire acquise tour après tour qui ne correspond jamais à un statut éternel et immuable. Elle est instable, éphémère et doit être reconquise. En réalité, elle est fragile."

Le nom « FRAGILE » prend ainsi tout son sens : derrière l’apparence d’un assemblage de vaisselle prêt à vaciller se cache une réflexion sur la nature même de la victoire sportive.

Une œuvre fabriquée avec une technologie de pointe

Si le trophée évoque volontairement des objets domestiques, sa fabrication est loin d’être artisanale de bout en bout.

Le processus a commencé de manière traditionnelle, avec la transposition sur papier de dessins et de croquis. La création a ensuite basculé dans un processus d’impression 3D particulièrement technologique, utilisant de la poudre de nylon.

Le matériau a ensuite été peint, galvanisé puis poli afin de lui donner une surface réfléchissante.

« FRAGILE » mélange ainsi plusieurs univers : le geste artistique traditionnel, les objets du quotidien et les technologies modernes de fabrication.

La création de vedovamazzei succède à celles de plusieurs autres artistes italiens dans le cadre de ce projet. Alice Ronchi avait imaginé le trophée en 2021, suivie par Patrick Tuttofuoco en 2022, Ruth Beraha en 2023, Andrea Sala en 2024 et Nico Vascellari en 2025.

Trois gommes tendres pour le Temple de la Vitesse

Au-delà de cet étonnant trophée, Pirelli a également détaillé les choix pneumatiques pour le Grand Prix d’Italie.

Les trois composés les plus tendres de la gamme seront utilisés à Monza : le C3 constituera le pneu dur, le C4 le médium et le C5 le tendre.

Sur le papier, les trois mélanges pourraient jouer un rôle dans les stratégies du dimanche, à condition toutefois que les températures ne soient pas excessivement élevées.

Le circuit de Monza mesure 5,793 kilomètres et compte onze virages. Il s’agit de l’un des tracés les plus rapides du calendrier de la Formule 1, notamment grâce à ses longues lignes droites.

Cette caractéristique prendra une dimension supplémentaire cette année avec les nouvelles unités de puissance, puisque la gestion de l’énergie constituera un défi supplémentaire. Les simulations réalisées par les équipes prévoient d’ailleurs des temps au tour environ deux secondes plus rapides que l’an dernier.

Du point de vue des pneumatiques, l’essieu avant devrait être soumis à des charges de freinage moins importantes, les zones de freinage devant être abordées à des vitesses réduites.

L’essieu arrière sera en revanche davantage sollicité lors des phases d’accélération, lorsque la puissance maximale de l’unité de puissance sera déployée.

La stabilité au freinage et la motricité à la sortie des virages devraient donc constituer deux facteurs essentiels pour faire la différence face aux concurrents.

Cela sera particulièrement vrai à la première chicane et dans la variante Ascari, deux secteurs identifiés comme déterminants.

Les équipes adoptent traditionnellement un réglage aérodynamique avec peu d’appui à Monza afin de privilégier la vitesse de pointe et de tirer pleinement parti des longues lignes droites du circuit.

Le tracé offre généralement un niveau d’adhérence satisfaisant dès les premières séances. Aucun changement majeur n’a été apporté depuis le resurfaçage complet réalisé en 2024, qui avait vu la mise en place d’un revêtement relativement lisse.

Quelques modifications ont néanmoins été effectuées cette année. Les vibreurs des virages 1, 4 et 8 ont été reconstruits, tandis que le virage 5 a vu sa zone de dégagement en gravier remplacée par une échappatoire asphaltée.

Une stratégie à un arrêt malgré les dépassements

La gestion des pneus constituera enfin l’un des enjeux de la course. Les pilotes devraient notamment devoir surveiller la surchauffe du train arrière au fil des tours.

La dégradation ne devrait toutefois pas être suffisamment importante pour compromettre les performances des pneumatiques. Dans ces conditions, Pirelli considère qu’une stratégie à un seul arrêt devrait être l’option la plus probable dimanche.

Cela peut sembler paradoxal à Monza, où les possibilités de dépassement sont loin d’être rares. Mais la relative maîtrise de la dégradation devrait permettre aux équipes de privilégier une stratégie simple plutôt que de multiplier les passages par la voie des stands.

Ainsi, entre une piste extrêmement rapide, les nouvelles contraintes liées à la gestion de l’énergie et la nécessité de préserver le train arrière, Monza offrira une nouvelle fois un défi particulier aux équipes et aux pilotes.

Et au terme de cette bataille, quatre personnes monteront sur le podium pour soulever « FRAGILE », un trophée qui aura probablement autant de chances d’attirer les regards que la performance de son détenteur. Avec ses tasses et ses petits bols empilés dans un équilibre volontairement précaire, l’objet résumera à sa manière la philosophie de ses créateurs : en Formule 1, une victoire se construit tour après tour, mais elle n’est jamais définitivement acquise.