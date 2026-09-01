Haas F1 joue la fin de sa saison 2026 avec ses évolutions de Monza

La saison 2026 de Formule 1 va mener ce week-end Haas F1 sur le circuit de Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Avec des monoplaces fabriquées par Dallara et des bureaux de développement à Maranello chez Ferrari, l’équipe y ressent un goût de manche à domicile. Pour Haas, ce sera aussi l’occasion de savoir si sa saison peut être sauvée, puisque la VF-26 va recevoir des évolutions pour tenter de progresser.

Sur le tracé le plus rapide de la saison, une configuration à faible appui aérodynamique est privilégiée, en raison de la vitesse de pointe élevée, et les nouvelles pièces auront un impact crucial sur les performances.

L’équipe espère ne pas être trop pénalisée par un moteur Ferrari qui est à la peine dans les lignes droites, mais Esteban Ocon est heureux de rouler sur le circuit italien ce week-end.

"Toute l’équipe attend cette course avec impatience depuis un moment maintenant, pour plusieurs raisons" note le Français, qui est impatient pour plusieurs raisons de rouler ce week-end.

"Tout d’abord, parce que nous avons notre bureau d’études en Italie, et c’est une formidable occasion de travailler avec l’équipe là-bas et pour eux de voir leur travail acharné sur la piste. Deuxièmement, nous apportons une liste complète d’évolutions à Monza, qui visent à nous ramener au niveau de nos concurrents du milieu de tableau."

"Budapest et Zandvoort ont été positifs de mon côté dans le sens où je me sentais à l’aise dans la voiture et nous avons vraiment tiré le maximum du package que nous avions. J’aimerais donc poursuivre sur cette lancée, extraire le maximum de ces évolutions dès le premier jour et revenir dans la lutte pour les points."

Oliver Bearman se félicite de disputer cette manche, et surtout pour oublier le double abandon de Zandvoort : "Quand on ne termine pas une course, on a naturellement envie de remonter tout de suite dans la voiture et de se remettre au travail."

"Mais ce week-end je suis aussi impatient de piloter car nous apportons des mises à jour qui, nous l’espérons, ajouteront un gros gain de performance à la voiture. La campagne européenne de cette saison a été difficile pour nous, je veux donc vraiment repartir d’ici optimiste pour le reste de la saison."

"Le ’Temple de la vitesse’ est l’un de mes circuits préférés, piloter à travers la Parabolica et Ascari vous donne littéralement l’impression de rouler sur l’histoire. En dehors de la piste, les tifosi mettent une ambiance incroyable, et en faisant partie de la Ferrari Driver Academy, j’ai très de la chance de pouvoir ressentir une partie de cet amour."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, confirme donc l’arrivée d’une évolution majeure sur la voiture, et il admet qu’il faudra tout le week-end pour la comprendre et optimiser son utilisation.

"Le Grand Prix d’Italie est toujours un moment particulier pour nous avec notre bureau d’études situé à Maranello, en Italie. Nous en profitons pour accueillir beaucoup de nos coéquipiers à Monza et leur faire vivre ce pour quoi ils travaillent tous les jours, et profiter de l’atmosphère, qui est vraiment spéciale" a déclaré Komatsu.

"Nous arriverons en Italie désireux de mettre définitivement derrière nous un week-end frustrant à Zandvoort. Il y a certes eu des points positifs sur le plan opérationnel, mais en fin de compte, nous cherchions encore à tirer plus de performance de la VF-26."

"Ce week-end, nous apportons un autre package d’évolutions sur la voiture, il est donc à nouveau critique de maximiser notre temps d’essais libres, d’évaluer nos données de manière approfondie et de s’efforcer de continuer à pousser dans le milieu de tableau."

"Les courses de la seconde moitié de saison s’enchaînent à un rythme soutenu, ce qui est super, mais c’est un défi à coup sûr. Nous avons montré l’an dernier que nous pouvons continuer à trouver de la performance bien avancés dans la saison, et c’est notre objectif constant."