Norris : Verstappen et la Red Bull ’étaient trop rapides’ à Imola

Lando Norris a terminé sur le podium à Imola pour la quatrième fois consécutive, après y être monté en 2021, 2022 et 2024. Mais le pilote McLaren F1 ne s’est toujours pas imposé au GP d’Emilie-Romagne, après avoir été battu par Max Verstappen.

Il aurait pu tenter de lutter contre le Néerlandais mais Oscar Piastri était devant lui dans le dernier relais malgré des pneus usés. Après plusieurs tours de lutte sans consignes, le Britannique est passé deuxième mais était trop loin.

Dans le tour d’honneur après l’arrivée, le Britannique n’a pas voulu critiquer l’absence de consignes et pense que la Red Bull était imbattable : "On n’avait pas le rythme pour gagner aujourd’hui".

Il confirme cet avis après la course, pensant que rien n’aurait pu empêcher Verstappen de s’imposer : "C’était une longue course, pas simple pour dépasser et nous avons fait tout ce que nous pouvions. Max était rapide aujourd’hui, il a fait une bonne course, ils étaient un peu plus rapides."

"On n’a pas pu suivre, il y a eu une belle bataille entre Oscar et moi à la fin, c’est toujours tendu mais c’est amusant. C’est une bonne course, pour l’équipe, deuxième et troisième c’est bien. On aurait aimé se battre avec Max mais ils étaient trop forts devant."

Le Britannique se félicite d’avoir pu reprendre la deuxième place : "Je pouvais voir qu’il avait des problèmes de pneus. C’est une situation dont il faut tirer parti, mais c’est toujours risqué. Mais ce sont de belles batailles et il y a eu de belles manœuvres aujourd’hui."

De son côté, Oscar Piastri n’a pas profité de la pole position et s’est fait dépasser au départ par Verstappen. Il admet toutefois ne pas avoir fait une manœuvre idéale au premier virage, en voulant surtout surveiller George Russell dans son sillage.

"J’ai freiné trop tôt, c’était un beau dépassement par Max. C’est décevant, on a aussi pris de mauvaises décisions après ça, ce n’est pas notre meilleur dimanche, on doit revoir ça. Mais bravo à Max et Red Bull, il a fait un beau dépassement et ils avaient aussi un très bon rythme. On va voir ce qu’on aurait pu faire de mieux" note Piastri.

Après cela, il s’est arrêté prématurément pour tenter un undercut, mais il a été empêché par les faits de course : "C’était difficile. La VSC était au moment parfait pour Max et Lando, j’avais déjà des pneus durs usés et ça a rendu ma relance difficile, mais c’est comme ça."

En pneus usés, il savait qu’il ne pourrait pas résister à Norris : "C’était compliqué, j’ai fait de mon mieux pour résister, j’ai vraiment tenté le maximum, je n’allais pas abandonner sans me battre."