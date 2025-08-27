Ganassi et Palou démentent les rumeurs concernant Red Bull et la F1

Alex Palou et Chip Ganassi ont tous deux fermement démenti les informations liant le quadruple champion Indycar à un volant chez Red Bull en F1.

L’Espagnol de 28 ans, titré en 2021, 2023, 2024 et encore cette saison avec une régularité remarquable chez Chip Ganassi Racing, a soudainement été propulsé dans la sphère des rumeurs de F1 cette semaine.

Comme nous le rapportions lundi, le journal Indy Star a affirmé que des "sources directement informées des discussions" avaient évoqué un intérêt de Red Bull pour 2026.

Ganassi, cependant, a déclaré que l’information était sans fondement.

"Je l’ai lue, bien sûr. Mais personne ne nous a appelés. J’ai appelé Alex et il n’a parlé à personne non plus, pas même à son manager," a ajouté le propriétaire de l’écurie.

"Aucun de nous ne sait rien, donc je pense que c’est une histoire sans fondement. Bien sûr, je ne veux pas perdre Alex, qui le voudrait ? Il a déjà eu l’occasion de partir (avec McLaren), mais il est resté."

Néanmoins, Ganassi a reconnu l’intérêt de ses rivaux.

"Disons les choses ainsi : si vous avez le pilote que tout le monde veut, vous avez quelque chose de très précieux. La Formule 1 est-elle une menace ? Je pense que nous sommes la menace. Nous nous efforçons d’offrir le meilleur à nos pilotes, et je pense que cela fonctionne avec Alex."

Interrogé sur la possibilité pour Palou de viser la F1, Ganassi a ajouté : "Je ne sais pas, mais j’aimerais que ce soit le cas. Alex est plus comme un frère pour moi qu’autre chose. Il y a deux ou trois places convoitées, mais à part ça… juste je n’aimerais pas le voir partir pour être second pilote ailleurs."

"Je ne l’en empêcherais pas, et il pourrait ressentir de l’attrait, mais je ne le vois pas échanger la possibilité de remporter la plus grande course du monde (les 500 miles d’Indianapolis) contre d’autres qui ne le sont pas."

Malgré cela, Ganassi n’a pas complètement fermé la porte "mais il n’y a aucune autre attente de ma part pour le moment que la présence d’Alex."

Par ailleurs, le média allemand F1-insider – souvent bien connecté au Dr Helmut Marko de Red Bull – a également démenti l’information, rapportant : "Red Bull ne s’intéresse pas à l’Espagnol, et les rumeurs proviendraient de Daniele Audetto."

Audetto, ancien manager de Ferrari, est actuellement conseiller principal de Palou.

C’est enfin le pilote Alex Palou lui même qui a fait écho à ces démentis mardi. Et il croit savoir d’où vient la rumeur et ce serait une manoeuvre pour lui faire du tort.

"Il n’y a rien eu, absolument rien. Nous n’avons eu aucune nouvelle de personne. La seule chose que j’ai entendue, c’est que c’est le manager d’un autre pilote d’Indycar qui voulait mon volant qui a déclenché cette histoire."