Red Bull chercherait à associer Alex Palou à Max Verstappen dès 2026

Red Bull envisage de recruter le champion IndyCar Alex Palou pour rejoindre Max Verstappen en Formule 1, selon une information du journal IndyStar.

L’écurie de Milton Keynes n’a toujours pas confirmé son second baquet aux côtés de Verstappen pour 2026.

Liam Lawson n’a disputé que deux courses en début d’année et a été remplacé par Yuki Tsunoda, qui peine également à marquer des points au volant de la RB21, une voiture difficile à piloter à la limite.

Par ailleurs, la cote de Palou continue de grimper aux États-Unis, puisqu’il a remporté son troisième titre consécutif en IndyCar il y a deux semaines, son quatrième au total.

Ce ne serait pas la première fois que Palou est lié à la F1, après une première connexion ratée avec McLaren.

L’écurie de Woking a intenté une action en justice en 2023, toujours en cours, concernant une prétendue rupture de contrat, alors que Palou avait déjà testé plusieurs fois des McLaren F1.

James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1, a révélé que l’Espagnol figurait aussi sur sa liste des candidats pour piloter aux côtés d’Alex Albon cette année.

Immédiatement après sa première victoire aux 500 Miles d’Indianapolis cette année, Palou a admis que la F1 ne le sollicitait plus. Il a ajouté qu’il ne se concentrait désormais plus sur la F1, et qu’il "aimait gagner des courses", recherchant des succès plutôt que la célébrité.

Mais le journal américain rapporte aujourd’hui que la direction de Red Bull pourrait désormais attirer à nouveau son attention vers la F1.

Selon les termes du contrat actuel de Palou avec Chip Ganassi Racing, Red Bull devrait verser une clause libératoire conséquente pour libérer le pilote de 28 ans.

Contrairement à d’autres pilotes d’IndyCar comme Colton Herta qui aspirent à relever le défi de la F1, Palou possède les points de Super Licence requis pour courir.

Son profil peut logiquement inciter Red Bull à tenter de le recruter, notamment compte tenu de la popularité croissante de la F1 aux USA.