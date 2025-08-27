Gasly est prêt à repartir au combat à Zandvoort

Alpine F1 reprend la piste à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas, quinzième manche du Championnat du Monde de Formule 1.

Après la fermeture obligatoire des usines, la Formule 1 se réunit sur la côte de la Hollande Septentrionale pour lancer la seconde partie de la saison 2025.

Circuit à l’ancienne, Zandvoort serpente au cœur des dunes, d’où son nom, et propose des virages inclinés rapides, dont Tarzan (T1), Hugenholtz (T3) et Arie Luyendijk (T14).

Ce tracé riche en défis a été le théâtre du premier podium de Pierre Gasly avec l’équipe en 2023 grâce à une troisième place obtenue dans des conditions changeantes… Et les prévisions annoncent une météo similaire ce week-end !

Après la trêve estivale, Gasly est impatient de retrouver le volant.

"J’ai vraiment pu me détendre durant la pause estivale. J’ai passé du temps avec ma famille, mes amis et mon chien au Portugal, ce qui m’a permis de déconnecter et de profiter pleinement."

"Cette coupure était plus que nécessaire après une première partie de saison vraiment intense et difficile. Je sais que toute l’équipe ressentait la même chose et j’espère que tout le monde a pu souffler un peu."

"Nous sommes tous motivés pour attaquer les dix dernières manches du calendrier dans le meilleur état d’esprit possible. Cela commence cette semaine à Zandvoort, un circuit que j’apprécie beaucoup. C’est vraiment une piste à l’ancienne, avec des virages serrés mais rapides, et le banking le rend unique et assez grisant."

"J’ai gardé de précieux souvenirs de ma course en 2023, mon premier podium avec Alpine, et j’y ai signé de bons résultats tout au long de ma carrière, avec à nouveau des points l’an dernier. Nous visons un résultat prometteur pour démarrer le sprint final tambour battant. Je suis prêt à repartir au combat, à nous de jouer !"