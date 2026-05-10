’J’ai cru l’avoir tué’ : l’accident qui a convaincu Damon Hill d’arrêter la F1

Le Grand Prix d’Europe 1999 disputé au Nürburgring reste un moment charnière dans la carrière de Damon Hill. Le champion du monde 1996 a révélé que l’accident spectaculaire impliquant Pedro Diniz ce jour-là a été le déclencheur de sa décision de mettre un terme à sa carrière en Formule 1.

À l’époque pilote pour Jordan, Hill a été à l’origine d’une situation dramatique à l’approche du premier virage. Sa monoplace, soudainement ralentie, a surpris les pilotes derrière lui. Alexander Wurz, alors chez Benetton, a tenté d’éviter la voiture lente mais a percuté la Sauber de Diniz, envoyée en tonneaux avant de s’immobiliser sur l’arceau (voir vidéo Youtube ici).

Fort heureusement, le Brésilien s’en est sorti indemne malgré la violence du choc. Mais pour Hill, l’impact psychologique a été immense.

Revenant sur cet épisode dans le podcast Up To Speed, Hill a expliqué l’origine de l’incident, liée à une erreur de manipulation.

"Il y avait une sorte de dispositif que nous étions censés désactiver, et qui contrôlait l’embrayage d’une certaine manière."

"Je ne me souviens plus exactement de son rôle, mais on l’activait au départ, puis on devait le couper. Sinon, le moteur s’arrête."

"Et qu’est-ce qui se passe ? J’arrive au premier virage, et le moteur s’arrête."

"Je me dis : ’Mais qu’est-ce qui se passe ?’ J’avais pourtant tout bien fait."

Pris au dépourvu, Hill a involontairement provoqué une situation dangereuse.

"Bien sûr, Pedro Diniz était derrière moi, et cela me rappelle ce qui s’est passé avec Ollie Bearman et Franco Colapinto au Japon, j’ai soudainement ralenti et il m’est passé par-dessus."

Sur le moment, Hill a craint le pire pour son rival et ancien coéquipier.

"J’ai cru que je l’avais tué. C’était horrible. Le pauvre Pedro est passé par-dessus moi, il avait été mon équipier chez Arrows."

Cet instant a profondément marqué le Britannique, au point de remettre en question la suite de sa carrière.

"Et je pense qu’à ce moment-là, j’ai décidé : ’Je ne veux plus faire ça, si je dois commettre des erreurs aussi grossières. Je ne veux pas blesser d’autres pilotes’."

Quelques courses plus tard, lors du Grand Prix du Japon 1999 à Suzuka, Hill dispute le dernier Grand Prix de sa carrière. Il abandonne en course, invoquant une fatigue mentale, avant d’officialiser son retrait définitif de la discipline.

Avec le recul, cet accident apparaît comme le point de rupture d’un pilote soucieux de sa responsabilité en piste, préférant tourner la page plutôt que de risquer de mettre en danger ses concurrents.