Ferrari veut se racheter au Brésil, Hamilton franchit une étape impressionnante

Ferrari se rend au Brésil avec la ferme intention de réussir son week-end, en espérant que la SF-26 y sera aussi à l’aise qu’au Mexique, où la Scuderia avait la meilleure voiture. Mais les tensions sont élevées en interne après une victoire manquée à cause du comportement des pilotes, et notamment de Charles Leclerc, qui a attaqué son équipier et a fait perdre la course à son équipe. L’objectif sera donc de faire oublier ce fâcheux épisode.

Leclerc devrait être de bonne humeur en arrivant ce week-end, puisqu’il vient d’annoncer avec sa femme Alexandra la naissance de leur premier enfant, Bianca, née ce mardi 3 novembre, et il sera normalement absent de la journée médias ce jeudi.

De plus, le Monégasque ne prendra pas part à la première séance d’essais libres à Sao Paulo. L’écurie italienne a désigné Dino Beganovic pour piloter l’autre SF-26 aux côtés de Lewis Hamilton lors de la première séance d’essais libres du week-end.

De son côté, Lewis Hamilton s’apprête à devenir le deuxième pilote de F1 à atteindre les 400 Grands Prix, à Sao Paulo ce week-end. Le septuple champion en est actuellement à 399 départs dans une carrière débutée au GP d’Australie 2007.

Il s’apprête à rejoindre dans ce club très fermé son ancien rival et coéquipier, Fernando Alonso, en atteignant ce nombre. De son côté, l’Espagnol prendra son 445e départ à Interlagos, un lieu où ils ont tous les deux remporté leur premier titre en carrière.

"Nous sommes heureux d’être de retour en piste moins d’une semaine après la course du Mexique, où nous avons confirmé que nous allons dans la bonne direction en termes de performance" a déclaré Fed Vasseur, le directeur de Ferrari.

"Interlagos est un circuit exigeant, avec un tour court, des changements d’élévation et une grande variété de virages, tandis que la météo peut rendre le week-end encore plus imprévisible. Nous devrons construire notre compétitivité séance après séance et rester concentrés sur la maximisation des opportunités."