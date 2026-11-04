Charles et Alexandra Leclerc sont devenus parents, le pilote Ferrari en retard au Brésil

Charles Leclerc et sa femme Alexandra ont annoncé l’arrivée de leur premier enfant, une petite fille nommée Bianca, sur une publication Instagram ce mercredi 4 novembre. Après leur mariage en début d’année, ils accueillent donc leur premier enfant, ce qui était prévu pour cette fin d’année puisque le pilote Ferrari avait expliqué qu’il devrait peut-être adapter son programme sur une des courses restantes.

Et c’est ce qui va se passer, puisqu’il devrait être absent ce jeudi pour la journée médias du Grand Prix du Brésil, et arriver vendredi matin sur le circuit d’Interlagos, où se déroule la 20e manche de la saison ce week-end.

Il devrait normalement débuter son week-end en EL2, car la Scuderia va normalement faire rouler Dino Beganovic dans sa monoplace en EL1, dans le cadre des essais de jeunes pilotes.

Les rumeurs de grossesse avaient commencé à circuler le vendredi du week-end du Grand Prix d’Hongrie, la première fois que des observateurs avaient noté que le ventre d’Alexandra Leclerc avait changé de manière clairement visible.

Bien que le couple n’ait jamais officiellement annoncé la grossesse, Leclerc a confirmé en septembre lors d’un tchat en direct sur le compte Threads de Ferrari qu’il allait devenir père, et avait donc sous-entendu qu’il serait pris par cela en fin de saison.

La naissance de Bianca Leclerc, dont le prénom fait penser à une partie de la rédaction à un clin d’oeil à l’ami et mentor de Charles, Jules Bianchi, est désormais officielle, avec le post Instagram ci-dessous.