Rovanperä renonce à son projet F1 et confirme son retour en WRC

Kalle Rovanperä va retrouver le Championnat du monde des rallyes en 2027. Après avoir tenté de réorienter sa carrière vers la monoplace avec l’ambition de rejoindre un jour la Formule 1, le double champion du monde finlandais a vu ses projets contrariés par des performances décevantes et, surtout, des problèmes de santé. Toyota a désormais confirmé son retour en WRC dans le cadre d’un programme partiel. À 26 ans, Rovanperä assure avoir retrouvé toutes ses capacités et se réjouit de reprendre la compétition, même s’il laisse entendre que d’autres projets pourraient également voir le jour la saison prochaine.

L’expérience de Kalle Rovanperä loin des spéciales de rallye n’aura finalement pas débouché sur la carrière en monoplace qu’il espérait. Le Finlandais, qui avait entrepris une reconversion avec la Formule 1 en ligne de mire, retrouvera le Championnat du monde des rallyes dès 2027, comme l’a confirmé Toyota.

Le constructeur japonais a annoncé que son double champion du monde participerait à une sélection de manches du WRC l’année prochaine, sans pour autant disputer l’intégralité du championnat.

Ce retour marque un changement de cap important pour Rovanperä, dont le projet de rejoindre un jour la catégorie reine du sport automobile a été compromis par des résultats insuffisants et des problèmes de santé apparus au début de son parcours en monoplace.

Rovanperä ne cache pas que ce retour au rallye intervient dans des circonstances très différentes de celles qu’il avait imaginées lorsqu’il avait décidé de tenter sa chance sur circuit.

Après une année particulièrement difficile, marquée par une longue période sans compétition automobile, le Finlandais préfère désormais se concentrer sur la perspective de retrouver le volant.

"Comme tout le monde le sait, ce n’était pas du tout ce qui était prévu à ce stade, mais tout peut arriver dans la vie. Cela a été une longue année sans piloter de voitures, que ce soit des voitures de rallye ou de circuit, et je suis vraiment impatient de revenir."

Le double champion du monde avait entamé sa transition vers la monoplace durant l’hiver, mais ses ambitions ont rapidement été perturbées par des problèmes de santé provoquant notamment des vertiges.

Ces difficultés ont finalement pris le dessus sur ses objectifs sportifs, l’obligeant à revoir ses priorités et à interrompre son programme.

Rovanperä explique avoir progressivement compris que sa santé devait passer avant toute autre considération, même si cela signifiait renoncer, au moins provisoirement, à son projet de Formule 1.

Le Finlandais considère aujourd’hui que cette décision était indispensable.

"Donner la priorité à ma santé et à moi-même était la bonne décision," a-t-il insisté.

"Ma santé est devenue la priorité absolue cette année et, une fois que j’ai été de nouveau apte à piloter, l’équipe m’a proposé de tester la voiture de développement. C’est à partir de là que nous avons commencé à élaborer des projets pour la saison prochaine."

Interrogé directement sur son état de santé actuel et sur la disparition des problèmes qui avaient perturbé sa reconversion, Rovanperä s’est montré catégorique.

"Oui, maintenant je suis complètement rétabli et prêt à repartir."

Si Toyota a confirmé la présence de Rovanperä sur plusieurs manches du Championnat du monde des rallyes en 2027, le constructeur n’a pas annoncé de programme complet.

Le Finlandais retrouvera donc une discipline dans laquelle il a déjà remporté deux titres mondiaux, mais sans nécessairement chercher à disputer l’ensemble de la saison.

Cette organisation pourrait également lui permettre de conserver une certaine liberté pour d’autres activités en sport automobile.

Rovanperä a d’ailleurs laissé entendre que son calendrier 2027 pourrait ne pas se limiter aux rallyes, même si aucune annonce supplémentaire n’a encore été officialisée.

"Nous avons une saison partielle l’année prochaine. Je pense qu’il y aura aussi d’autres choses à venir, qui ne sont pas encore confirmées."

Le Finlandais n’a pas précisé la nature de ces éventuels projets, laissant ouverte la question d’un retour ponctuel à la compétition sur circuit ou d’autres engagements automobiles.