Ferrari prépare un ’week-end très spécial’ à Monza, Vasseur veut porter les valeurs de Schumacher

La Formule 1 se rend à Monza pour l’un des événements les plus attendus de la saison pour Ferrari, qui va disputer sa course à domicile. La 13e manche du championnat du monde promet d’être un week-end unique pour la Scuderia, qui va arborer une livrée spéciale pour rendre hommage à la carrière de Michael Schumacher, en plus de combinaisons spéciales pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton, et d’un roulage d’anciennes monoplaces de l’Allemand.

Le Grand Prix d’Italie 2026 marque en effet un anniversaire particulier, celui des 30 ans de la première victoire de Michael Schumacher à Monza avec la Scuderia. Le 8 septembre 1996, le champion allemand remportait son premier Grand Prix d’Italie au volant d’une Ferrari, la F310, qui sera la base de décoration de la livrée des SF-16 ce week-end.

Avec la nouvelle génération de F1 2026, le défi sera évidemment lié à la récupération d’énergie et à la gestion de la puissance, alors que la Scuderia aura un moteur revu grâce à l’ADUO, avec un turbo plus important en taille.

Fred Vasseur, directeur d’équipe, admet que revenir à Monza en tant que patron de la Scuderia est toujours important, et que la livrée hommage à Schumacher, ainsi que les célébrations pour honorer la carrière de l’Allemand, dont le roulage d’anciennes voitures, vont donner une autre dimension à ce week-end.

"Monza est toujours un week-end très spécial pour Ferrari. Courir devant nos tifosi donne à toute l’équipe une énergie incroyable et cette année, il y aura une dimension émotionnelle supplémentaire puisque nous célébrons Michael Schumacher et l’héritage qu’il a laissé dans notre entreprise" a déclaré Vasseur.

"Sa recherche incessante de l’amélioration, son attention aux détails et sa conviction profonde dans le travail d’équipe sont des valeurs qui restent essentielles pour nous aujourd’hui."

"Du côté des performances, nous introduisons une unité de puissance mise à jour dans le cadre des opportunités de développement disponibles sous l’ADUO. Cela représente un pas dans la bonne direction et, comme nous le savons, cette année est en grande partie une affaire de gains marginaux."

"Monza est un circuit exigeant et le plateau est extrêmement serré, notre priorité sera donc d’exécuter chaque aspect du week-end aussi bien que possible, dès le vendredi. Nous voulons puiser une motivation supplémentaire dans la passion de notre public à domicile et offrir à nos tifosi un week-end fort."

Avant ce rendez-vous si important, la Scuderia a donné la parole à Piero Ferrari, fils d’Enzo et vice-président et administrateur non exécutif de la firme. Avec son expérience et sa proximité du GP d’Italie, il explique ce qui le marque à chaque venue sur le circuit de Monza.

"À chaque fois que nous venons à Monza, ce qui me frappe le plus, c’est la chaleur des supporters. Monza a toujours été un endroit spécial pour Ferrari, et il y a toujours l’attente que l’équipe puisse faire quelque chose de spécial, quelle que soit la façon dont la saison s’est déroulée jusqu’alors" a expliqué Ferrari.

"L’ambiance unique du circuit, le soutien des supporters et la passion que l’on ressent ici produisent une énergie spéciale pour toute l’équipe, encourageant tout le monde et les pilotes à donner le meilleur d’eux-mêmes."

L’Italien était présent lors de la victoire de Schumacher que Ferrari célèbre ce week-end, et avec le recul 30 ans plus tard, il peut juger de l’importance de cette victoire dans la construction du lien entre l’Allemand, Ferrari et les supporters.

"Au début de l’ère Schumacher, Ferrari n’était pas encore en mesure de se battre régulièrement pour les victoires, mais Michael était tout de même capable d’obtenir de grands résultats grâce à ses qualités extraordinaires."

"Sa victoire à Monza en 1996 en est un parfait exemple : c’était une prestation digne d’un grand champion, sur un lieu qui a une signification particulière pour Ferrari. Je pense que ce jour-là a également été important pour la relation entre Michael et les supporters."

"Il n’était chez Ferrari que depuis quelques mois et avait déjà gagné en Espagne et en Belgique, mais gagner à Monza, devant ce public, a permis de créer un lien qui allait devenir de plus en plus fort au fil des années suivantes."

"Michael a compris ce que cela signifiait de courir pour Ferrari et combien cela comptait pour nos supporters, et je pense que c’est aussi pour cela qu’il est devenu une partie si importante de leur histoire et qu’il a gagné une place si particulière dans leurs cœurs."

Mais selon lui, Schumacher a aussi laissé une trace indélébile dans la culture de Ferrari, et une approche qui est encore valable aujourd’hui au sein de la Scuderia, dans sa rigueur de travail notamment.

"Oui, c’est vrai. À l’époque de Michael, il y a eu un grand changement dans notre façon de travailler. Jusqu’alors, le développement de la voiture reposait principalement sur ce que le pilote ressentait, ses commentaires et les données techniques recueillies sur la piste."

"Michael a allé encore plus loin : il a aussi commencé à étudier ce qu’il faisait à l’intérieur de la voiture. Je me souviens qu’il emportait les données de télémétrie chez lui pour pouvoir analyser chaque détail de son pilotage, comprendre où il pouvait s’améliorer et identifier les points du circuit où il pouvait faire la différence."

"Cette approche extrêmement méthodique, guidée par les données, a eu un impact profond sur la culture de Ferrari, et elle se reflète encore aujourd’hui dans certaines pratiques au sein de l’équipe. Naturellement, les temps étaient très différents alors."

"À l’époque, il y avait beaucoup plus d’essais, et toute cette analyse aidait à se préparer le plus minutieusement possible pour les essais libres, les qualifications et la course. Aujourd’hui, la réglementation limite beaucoup plus les essais, mais le principe reste le même."

"Michael a démontré à quel point il était important d’étudier chaque détail, d’utiliser les données comme un outil d’amélioration et de se préparer avec le plus grand soin, même en dehors de la piste. Je crois que cette capacité à analyser son propre travail et à chercher constamment des moyens de s’améliorer est l’un des héritages les plus significatifs qu’il ait laissés à Ferrari."