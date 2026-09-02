Wolff admet que les progrès d’Antonelli sont ’une des plus grandes surprises’ de sa carrière

Les progrès de Kimi Antonelli depuis le début de sa carrière ont été particulièrement notables durant l’été 2026. En effet, le pilote Mercedes F1 avait vécu en juillet et en août 2025 des courses parmi ses plus difficiles en carrière, alors qu’il a réussi à éviter des pertes de points et a continué à creuser l’écart au championnat durant les deux derniers mois de la saison 2026, pour atteindre 59 points de marge sur George Russell et Lewis Hamilton.

Le jeune Italien est monté sur le podium de chaque Grand Prix dont il a vu l’arrivée jusqu’à présent, à l’exception de Barcelone et Silverstone où il a connu des problèmes mécaniques, et où il semblait en lice pour un podium voire la victoire.

Selon Toto Wolff, le directeur de l’équipe, les commentaires positifs de Hamilton et Max Verstappen l’année dernière au sujet d’un Antonelli qui était alors en difficulté sont le signe d’un talent clairement repérable malgré des erreurs de jeunesse.

"Absolument. Je pense que les grands, ils savent" a expliqué Wolff. "On dit qu’il en faut un pour en reconnaître un autre. Et je pense que quand on écoute Lewis ou Max l’année dernière, ils disaient déjà qu’il avait le potentiel."

"Et c’est ce que nous ressentions dans l’équipe aussi, en regardant ses résultats précédents en karting et dans les formules de promotion. Néanmoins, revenir après l’hiver et assurer pratiquement à chaque course est l’une des plus grandes surprises de ma carrière professionnelle dans le sport automobile."

L’Autrichien a cependant une explication pour le développement rapide d’Antonelli, et selon lui, cette explication ne doit pas seulement être cherchée dans les aspects techniques, mais aussi dans l’approche humaine du jeune pilote.

"Quand je l’analyse et que je me demande quelles sont les raisons pour lesquelles il avait une si bonne réputation dans les formules de promotion et en karting, je pense que c’est sa capacité de traitement. Je pense qu’il avait juste besoin de l’hiver pour assimiler tout ça. Pourquoi était-ce bon ? Pourquoi était-ce mauvais ? Que dois-je faire ?"

En plus de cela, Wolff pense que la stabilité au sein de l’équipe a également énormément aidé. Tout est beaucoup plus familier que l’année dernière pour le plus jeune vainqueur de l’histoire en Formule 1.

"Et puis arriver dans un environnement qu’il connaissait déjà. Il savait que prendre l’avion pour Melbourne ressemblerait à ça. Il connaissait l’hôtel. Il connaissait les réglages. Il arrive sur le circuit, et tout est comme l’année dernière."

"Et cela signifie que tout se résume au pilotage et à la préparation, plutôt que d’être comme un chevreuil pétrifié devant des phares, comme en 2025, à se demander ce qui se passe. Mais oui, cela reste l’une des très bonnes surprises."

Pour exactement la même raison, Wolff peut aussi expliquer pourquoi 2025 a été une saison de hauts et de bas, avec une combinaison de la réglementation technique et de l’inexpérience d’un débutant.

"Ce qui est arrivé à Kimi l’année dernière est exactement ce que nous avions prédit. Vous êtes parachuté en Formule 1. Il avait 18 ans sous une réglementation qui était très mature. La plupart des pilotes pilotaient ces voitures depuis longtemps et Kimi ne connaissait pas certains circuits."

"Et puis il y a eu cette avalanche de demandes des médias et de pression. Soudain, tous ceux qui ont fait partie de votre parcours ont ressenti le besoin d’être avec vous ou proches de vous. Les sollicitations étaient énormes."

L’Autrichien de 54 ans dit avoir reçu de nombreuses critiques pour avoir jeté Antonelli dans le grand bain si tôt, mais il assure qu’il avait vu quelque chose de spécial chez le jeune pilote.

"Tout le monde et son chien me disaient que c’était trop tôt, que je n’aurais pas dû le placer chez Mercedes et que j’aurais dû choisir une plus petite équipe. Spa a probablement été l’un des pires moments."

"Mais pour ma part, je suis resté ferme à ses côtés parce que je sentais que c’était exactement l’année dont nous avions besoin. Nous ne faisons l’évaluation qu’après la deuxième année. Et la façon dont il a démarré sur les chapeaux de roue cette année est une surprise pour tout le monde, et oui, pour moi aussi."

En dehors de ses qualités de pilote et du talent qu’il affiche sur la piste, Wolff a aussi salué l’enthousiasme d’Antonelli, qui se propage désormais à toute l’équipe selon lui.

"Il est authentique, très ouvert d’esprit, pas du tout politique. Ce genre de côté négatif lui manque complètement. Pour lui, tout tourne autour de la performance sur la piste. Et il a amené tous les mécaniciens anglais à se faire des câlins maintenant, ce qui est aussi nouveau pour nous !"