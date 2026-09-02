Williams F1 annonce des décisions fortes et promet une technologie inédite

Williams F1 ne cherche plus à masquer l’ampleur de son échec. Après une saison 2025 particulièrement encourageante, ponctuée de deux podiums et marquée par un passage très précoce au développement de sa monoplace 2026, l’écurie de Grove se retrouve pourtant neuvième du championnat constructeurs. Entre un concept aérodynamique mal orienté, des outils vieillissants, une production trop lente, une voiture trop lourde et des erreurs de méthode, James Vowles détaille désormais les raisons qui ont fait dérailler le projet et les mesures engagées pour reconstruire l’équipe. Avec des décisions fortes à la clé qui seront symbolisées par les nouveautés de Bakou.

Le constat du directeur de Williams avait déjà été particulièrement sévère au cours de la saison.

"Nous étions en retard. Nous avions dépassé notre budget. Nous étions trop lourds," avait-il reconnu. "Et nous n’étions pas au niveau de performance que nous avions prévu. Donc, à ce moment-là du lancement de la saison, tout était un peu en feu…"

Mais si les symptômes étaient connus, les raisons profondes de cette déroute l’étaient beaucoup moins.

Comment une équipe qui avait largement dépassé les attentes en 2025 et commencé plus tôt que ses rivales le développement de sa monoplace 2026 avait-elle pu se tromper à ce point dans la conception et l’exécution de son projet ?

Williams estime désormais avoir identifié les causes. Et les réponses apportées par l’écurie ont suffisamment convaincu Carlos Sainz et Alex Albon pour que les deux pilotes acceptent de poursuivre l’aventure malgré une saison très éloignée des attentes initiales.

Le succès de 2025 a finalement joué contre Williams

Pour comprendre l’échec de 2026, Vowles estime qu’il faut paradoxalement revenir à la réussite de la saison précédente. Williams avait alors donné l’impression d’être lancée sur une trajectoire ascendante. Les performances de 2025 avaient renforcé la conviction que l’équipe avait enfin franchi un cap et qu’elle pouvait s’appuyer sur ses nouvelles méthodes pour poursuivre sa progression avec le changement réglementaire.

Mais cette confiance s’est révélée excessive.

"Je pense que l’année dernière nous a fait du mal parce que nous étions convaincus par le fait d’avoir produit une voiture qui était enfin sous la limite de poids, et cela n’arrive pas par hasard," explique Vowles.

"Il y avait suffisamment de confiance dans le fait que c’était solide et robuste pour pouvoir être transposé à une nouvelle réglementation. Ce n’était pas le cas. C’est aussi simple que ça."

Les méthodes de production et de fabrication mises en place sous la direction de Vowles avaient effectivement fonctionné dans un contexte de stabilité réglementaire. Elles n’ont toutefois pas résisté au changement radical imposé par la nouvelle génération de monoplaces.

La stabilité des règles des années précédentes n’avait pas suffisamment mis à l’épreuve les processus de l’équipe. Et surtout, les lacunes accumulées dans les outils de conception et de simulation, conséquence de plusieurs années de sous-investissement, ont fini par se révéler au pire moment.

"20 ans" de sous-investissement

Williams a longtemps souffert d’un manque de moyens par rapport aux grandes références du plateau. Vowles mesure désormais l’ampleur du retard accumulé avant son arrivée.

"Pendant 20 ans, Williams n’a pas bénéficié des investissements nécessaires," affirme-t-il. "Si je compare avec mon précédent employeur [Mercedes], nous parlons de centaines de millions d’euros de différence."

Les conséquences d’un tel déficit sont multiples. Lorsque les outils de simulation ne permettent pas de produire des résultats suffisamment fiables, le bureau d’études peut naturellement partir dans une mauvaise direction. C’est exactement ce qui s’est produit avec le concept aérodynamique de Williams pour 2026.

L’écurie de Grove, comme Aston Martin, avait développé une philosophie à forte garde au sol à l’arrière. Une orientation qui s’est finalement révélée incorrecte avec la nouvelle réglementation. À première vue, l’erreur pouvait sembler relativement limitée. Dans la réalité, ses conséquences ont été beaucoup plus importantes.

"Cela ne semble pas être un gros problème, mais en réalité, c’est fondamental du point de vue aérodynamique," détaille Vowles.

"Vous ne développez pas les systèmes et les structures du fond plat au niveau nécessaire. Cela vous fait perdre non pas des jours ou des semaines, mais des mois."

Williams et Aston Martin ont donc dû renoncer à cette orientation, avec des conséquences qui dépassent largement le simple remplacement d’une pièce ou d’une évolution.

Le directeur de Williams ne cherche cependant pas à attribuer l’intégralité des problèmes à l’héritage laissé par les années de sous-investissement. Il reconnaît notamment avoir contribué à placer la barre trop haut dans sa communication autour du projet 2026.

"On m’a posé cette question dans un autre contexte : est-ce que vous regrettez quelque chose ? Oui, que j’ai mal communiqué," admet-il.

"2026 n’a jamais été une bataille pour le championnat," tranche-t-il. "Cela n’allait tout simplement pas arriver avec une équipe qui avait subi 20 années de sous-investissement."

"Je pense que les mots que j’avais utilisés étaient : ’l’année dernière est une référence’. Donc, oui, 2026 reste un échec. C’est simplement que mon rôle dans tout cela a été mauvais dans la manière de l’expliquer."

Williams doit accélérer sa production

L’ampleur des erreurs commises cette saison a obligé Williams à remettre en question une grande partie de son fonctionnement. L’écurie devait notamment s’attaquer à son rythme de production. Elle avait reconnu être en retard sur le développement de sa monoplace, au point que l’évolution apportée à Miami aurait dû être disponible dès le Grand Prix d’Australie.

Pour accélérer ce processus, Williams a recruté Piers Thynne, ancien directeur des opérations de McLaren. Il a rejoint l’équipe en août au poste de directeur de l’optimisation et de la planification.

Vowles compte sur l’expérience de Thynne et sur les méthodes qu’il avait contribué à mettre en place chez McLaren pour accompagner la montée en puissance de Williams.

"C’est une personne fantastique," s’enthousiasme-t-il. "Il apporte de l’excellence. Il apporte une réflexion et une approche dignes d’un champion."

Mais les problèmes ne se limitaient pas à la production. Williams s’est également attaquée à d’importantes faiblesses dans ses systèmes internes.

Après son arrivée, Vowles avait notamment fait remplacer le célèbre fichier Excel de 20 000 cellules utilisé par l’équipe pour gérer la construction des voitures par un système logiciel moderne.

Mais certaines des solutions introduites n’ont finalement pas fonctionné comme prévu.

"En réalité, à bien des égards, cela nous faisait du mal au lieu de nous aider," reconnaît Vowles.

Des systèmes informatiques mis en pause !

L’écurie a donc décidé cet été de retirer une partie de ses logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) afin de modifier son mode de fonctionnement. Une décision loin d’être idéale en pleine saison, mais que Vowles considère nécessaire pour corriger les dysfonctionnements plutôt que de les dissimuler.

"Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes toujours pas revenus aux feuilles de calcul Excel," précise-t-il. "Mais nous travaillons de manière bien meilleure."

Le chantier informatique est cependant loin d’être terminé. Vowles révèle qu’une partie des logiciels de conception assistée par ordinateur utilisés par Williams accuse jusqu’à 15 ans de retard.

"Si c’est une pièce que je vous montre, il y en a probablement 100 autres en coulisses," ajoute-t-il. "Et nous allons nous occuper de chacune d’entre elles : les trouver, les corriger."

Williams doit donc moderniser sa production, ses logiciels et ses infrastructures. Mais pour Vowles, le redressement passera également par un changement de mentalité. L’écurie doit retrouver la confiance nécessaire pour prendre des risques et repousser les limites.

"Lorsque la pression est arrivée, nous n’avons pas suffisamment repoussé les limites alors que je sais que nous en sommes capables," reconnaît-il.

C’est dans ce contexte que la prochaine évolution majeure de Williams prend une importance particulière.

L’écurie doit introduire un châssis allégé à partir du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Pour Vowles, cette nouvelle structure doit servir de véritable marqueur. Elle devra démontrer que les capacités de conception et de fabrication de Williams sont de nouveau au niveau attendu, mais aussi que l’état d’esprit de l’équipe a profondément changé.

Et le directeur de l’écurie promet une approche particulièrement ambitieuse.

"Pour moi, la véritable innovation, c’est que lorsqu’une autre équipe en découvre l’existence, elle change sa manière de travailler," explique-t-il.

"Cet apprentissage sera celui qui nous lancera pour les cinq prochaines années. Il n’y a aucun autre châssis sur la grille construit de la manière dont nous l’avons fait. Je peux vous l’assurer."

Le châssis de Bakou doit donc devenir un symbole : l’innovation revendiquée par Williams n’a donc pas seulement vocation à améliorer immédiatement les performances de la monoplace. Vowles veut que ce projet démontre à l’ensemble de l’équipe qu’elle est désormais capable de faire les choses différemment.

"Ce sont ces projets qui nous permettent de commencer à penser différemment, qui nous permettent de commencer à remonter dans la hiérarchie," estime-t-il.

"Il n’y en a tout simplement pas assez, et ils ne se produisent pas assez rapidement. Ils doivent l’être."

La saison 2026 aura ainsi joué le rôle d’un révélateur brutal. Les changements entrepris par Vowles depuis son arrivée à Grove n’étaient manifestement pas suffisants pour corriger l’ensemble des faiblesses accumulées par l’équipe.

Les "gros échecs" de cette année ont donc servi de catalyseur pour aller plus loin, remettre davantage de choses en question et accélérer la transformation de l’écurie.

Selon Vowles, Williams se trouve désormais dans "un monde différent".

"Le chemin n’a toutefois rien eu de facile. Je peux décrire l’hiver précédant cette saison comme le plus difficile que j’ai connu en Formule 1. Espérons que le prochain soit le meilleur !"