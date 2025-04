Ferrari : Leclerc est déçu de ne pas être sur le podium, Hamilton continue à progresser

Charles Leclerc a terminé une nouvelle fois au pied du podium, et il admet que Ferrari n’aurait pas pu faire mieux au Grand Prix de Bahreïn. Selon lui, c’est la position que vaut la SF-25 pour le moment, et il regrette de ne pas pouvoir lutter à la régulière pour un top 3 en course.

"J’ai tout essayé jusqu’à la fin. C’est encore plus décevant quand on donne tout et qu’on termine quatrième. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire mieux aujourd’hui. C’est décevant parce qu’on n’a pas la performance espérée" a déclaré Leclerc à Canal+, et il pense que la qualification était flatteuse pour lui.

"Hier, j’ai fait un tour qui était un peu au-dessus de ce que vaut la voiture car j’ai tout mis bout à bout, mais quand on regardait le meilleur tour théorique avec les meilleurs secteurs de chacun, on n’était pas troisièmes. C’est là où on se trouve pour l’instant, je suis heureux qu’on ait maximisé la course mais déçu qu’on rate le podium."

Les pilotes Ferrari faisaient partie des cinq pilotes en pneus mediums au départ, et ils étaient les seuls dans le top 10. Le Monégasque était convaincu que la stratégie serait bonne, et il précise que la Scuderia n’aurait en aucun cas pu tenir en pneus tendres au départ, même si son envol a été décevant.

"Ca me donnait confiance mais on n’aurait pas pu faire ce qu’ont fait les autres avec les pneus tendres. Sur ça, je ne regrette pas le choix des mediums au début. On a perdu deux places qui nous ont coûté cher sur le reste, mais c’est le départ et non les pneus. C’est lié, mais on perd deux places qu’on doit rattraper ensuite."

Lewis Hamilton a lui terminé cinquième après un départ en neuvième place. Il était assez content à l’arrivée, notamment de sa progression.

"C’était une belle course, j’ai maximisé ce que j’avais avec moi mais il est clair que je suis encore un ton en dessous de Charles avec cette même voiture. On l’a vu en qualifications."

"La stratégie était la bonne, bravo aux gars pour les arrêts parfaits, nous ne pouvions pas faire mieux."

Invité à explique ce qui le gêne encore sur la Ferrari SF-25, Hamilton a évoqué le freinage et les réglages.

"Ce qui est clair, c’est que nous, humains, avons tendance à rester ancrés dans nos habitudes. Je pense que j’ai piloté avec un certain style et une certaine façon de faire avec la même équipe pendant si longtemps, et je suis passé à une nouvelle voiture, ce qui nécessite un style de pilotage et des réglages très différents."

"J’utilise un frein moteur que je n’avais jamais utilisé l’année précédente. Les freins sont aussi très différents avec Brembo, alors que j’ai utilisé des Carbone Industries pendant une quinzaine d’années."

"Je m’y habitue, je commence à m’y habituer petit à petit et à trouver le bon équilibre. Ce qui est clair, c’est que Charles part avec un réglage et le conserve pratiquement tout le week-end, alors que j’étais loin de lui le week-end dernier et ce week-end."

"Avant les qualifications, je me suis rapproché, mais tous les réglages sont erronés. Je dois faire mieux ce week-end à Djeddah, je sais que je peux le faire et que je le ferai. Je dois me faciliter la tâche. Je suis en pleine difficulté en ce moment, alors j’essaierai la semaine prochaine de partir dans de meilleures dispositions et de ne pas trop m’en écarter. Je pense avoir compris comment la voiture se comporte, donc j’espère que si j’y parviens la semaine prochaine, je pourrai mieux me qualifier et réaliser un bien meilleur week-end."