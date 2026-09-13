Verstappen dément avoir joué aux enchères financières en discutant avec McLaren F1

Max Verstappen a révélé qu’il avait été plus proche de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 que de quitter Red Bull pour rejoindre une autre écurie, alors que son avenir a longtemps alimenté les spéculations. Le quadruple champion du monde a finalement choisi de prolonger son engagement avec Red Bull au-delà de son précédent contrat, qui courait jusqu’en 2028, mais assure que sa décision n’a pas été dictée par une question financière.

Les discussions entre Verstappen et plusieurs équipes concurrentes avaient été largement commentées, dans un contexte où l’avenir du pilote Red Bull apparaissait incertain. Le Néerlandais assure toutefois que ces contacts ne relevaient pas d’un simple jeu médiatique ou d’une volonté de faire monter les enchères pour son salaire.

"Non, non ! Chaque conversation avec une autre équipe doit être prise au sérieux," a-t-il déclaré au quotidien Bild à Madrid.

Mais malgré les discussions avec des équipes rivales, Verstappen assure que le scénario d’un départ de la Formule 1 avait en réalité été plus proche que celui d’un transfert vers une autre structure.

"Mais au final, j’étais plus proche de quitter la Formule 1 que de signer avec une autre équipe de course."

Le quadruple champion du monde a finalement choisi de poursuivre avec Red Bull jusque fin 2030. Une décision qui avait également suscité des interrogations quant à ses motivations, certains ayant suggéré que la prolongation visait principalement à obtenir une augmentation de salaire.

Verstappen balaie cette interprétation.

"Je me fiche de ce que les autres pensent," a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

"Ce qui compte, c’est ce que ma famille, mon management, l’équipe et moi-même en pensons. Je dois être en paix avec moi-même, et je le suis."

Le pilote Red Bull a ensuite confirmé que la perspective d’une retraite de la Formule 1 n’avait rien d’une hypothèse théorique. À 28 ans, Verstappen avait véritablement envisagé de tourner la page après avoir déjà atteint la plupart des objectifs qu’il s’était fixés dans la discipline.

"J’ai sérieusement envisagé de prendre ma retraite," a-t-il reconnu.

"Mais au final, j’aime la course. Je n’ai plus rien à prouver : je suis quadruple champion du monde et j’ai accompli tout ce que j’ai toujours voulu après mon premier titre."

Sa motivation ne réside donc pas dans la place qu’il occupera dans l’histoire de la Formule 1.

"Je ne cours pas pour les livres de statistiques, les biographies ou autre, mais pour moi-même, l’équipe et nos fans."

Cette volonté de continuer à courir s’est également accompagnée d’une condition importante pour Verstappen : pouvoir explorer d’autres disciplines du sport automobile en parallèle de la Formule 1. La possibilité offerte par Red Bull de participer à des courses d’endurance a notamment joué un rôle dans sa décision de rester.

"C’était également l’une des raisons pour lesquelles j’ai prolongé mon contrat avec Red Bull," a expliqué Verstappen.

"Ils me donnent la possibilité de participer également à ces catégories."

Le Néerlandais ne cache d’ailleurs pas son intérêt pour les grandes épreuves d’endurance, citant notamment les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona. Il souhaite toutefois que ses éventuelles participations se déroulent selon des conditions qu’il aura lui-même définies.

"Je veux continuer à faire cela à l’avenir, mais cela doit être selon mes conditions," a-t-il affirmé.

"Avant tout, il faut évidemment que cela corresponde à mon calendrier."

"Mais je veux aussi avoir mon mot à dire lorsqu’il s’agit de décisions concernant les performances de la voiture."