Verstappen se félicite d’une pole ’incroyable’, Hadjar est frustré de reculer sur la grille

Red Bull a marqué la séance de qualifications du Grand Prix de Bahreïn de son empreinte, ce samedi à Sepang. Max Verstappen a signé la pole position, sa première de la saison, et la première pour un moteur Red Bull Powertrains Ford. Et l’équipe confirme ses progrès avec la RB22, qui a été évoluée à Bakou, puisque les deux voitures étaient dans le top 3 du classement, même si cela ne sera pas le cas sur la grille après la course.

Le poleman s’est félicité de ce rythme et d’avoir enfin réussi à aller chercher un tel résultat pour la première fois de la saison, alors que l’équipe manquait toujours de performance pure sur un tour jusqu’ici dans la saison pour espérer jouer la pole.

"C’est fantastique, on a essayé lors de beaucoup de Grands Prix d’avoir la pole, c’était proche parfois, mais réussir enfin à le faire pour la première fois de la saison, c’est incroyable" a déclaré le quadruple champion du monde.

Il reconnait que la victoire sera l’objectif, après un week-end solide : "Je suis heureux de cette journée, et évidemment je vais essayer de gagner demain. Quand vous partez en première position, c’est l’objectif."

Isack Hadjar a signé un beau troisième temps mais doit malheureusement prendre cinq places de pénalité pour avoir changé de moteur. Le Français regrette le timing de cette sanction mais n’exclut pas un bon résultat.

"La voiture est très bonne depuis la semaine dernière, c’est génial de revenir à ce moment. Je me fais plaisir à me battre pour le top 3, et même si ce n’était pas ma meilleure séance de qualification, je suis content" a déclaré le Français.

"C’est malheureux qu’on prenne une pénalité sur un circuit où on est aussi rapides, mais en partant huitième, je suis confiant de pouvoir remonter dans le peloton et revenir pour signer un bon résultat."

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a salué ses pilotes ainsi que l’équipe pour avoir réussi une telle performance, qui montre selon lui le chemin parcouru depuis le début de saison difficile de l’équipe.

"Max a été incroyablement rapide tout le week-end, les deux voitures étaient à l’avant mais on n’y croit pas tant que ça ne compte pas. On a eu une série de courses positives récemment, mais on craignait que les caractéristiques du circuit ne soient pas favorables à notre voiture" a déclaré Mekies.

"Mais ce sont les circuits où l’on était en difficulté en début de saison, et c’est le témoignage de tout le travail effectué par l’équipe. Et un tir groupé de Max et Isack qui ont su exploiter les conditions extrêmes que nous avons eues."

"C’est une course qui va être dominée par la gestion pneumatique et par la chaleur intense, mais bravo à tout le monde à Milton Keynes, quel travail et quel esprit pour revenir dans cette situation après un début de saison difficile."