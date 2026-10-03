Mercedes F1 plonge en qualifications, en difficulté avec sa W17 évoluée

Mercedes F1 a connu des qualifications difficiles à Sepang, avec une quatrième place pour Andrea Kimi Antonelli et une huitième pour George Russell, tous deux gagnant finalement une position sur la grille à la faveur de la pénalité infligée à Isack Hadjar. L’Italien s’élancera ainsi troisième du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, tout en regrettant une infraction aux limites de piste qui lui a coûté un train de pneus et, selon lui, la possibilité de se battre pour la première ligne. Du côté de Russell et Toto Wolff, le constat est plus préoccupant : Mercedes ne comprend toujours pas pourquoi sa W17 souffre autant sur l’asphalte extrêmement abrasif et sous la chaleur de Sepang.

Antonelli a signé le quatrième temps des qualifications, mais sa séance aurait pu prendre une tournure différente dès la Q2. Une infraction aux limites de piste l’a contraint à utiliser un train de pneus supplémentaire, ce qui lui a laissé moins de possibilités au moment de se battre pour les premières positions en Q3.

Le leader du championnat estime qu’il disposait de suffisamment de performance pour viser mieux que sa quatrième place, même s’il considère que Max Verstappen était hors de portée pour la pole position.

"C’est dommage car avec un seul train de pneus, j’avais la pression. J’ai fait ce que j’ai pu, mais avec un autre train de pneus, j’aurais pu jouer la première ligne. Pas la pole, Max était trop rapide, mais la première ligne était possible. C’est dommage avec les limites de piste, j’essaierai de faire au mieux demain."

Antonelli a ensuite appris au cours de son interview qu’il ne partirait finalement pas quatrième. La pénalité infligée à Hadjar lui permet en effet de gagner une position et de s’installer sur la deuxième ligne de la grille, à la troisième place.

La nouvelle a immédiatement redonné le sourire au pilote Mercedes, qui s’attend néanmoins à une course particulièrement complexe en raison de la dégradation des pneumatiques et de la possibilité de voir la pluie intervenir.

"Je pars troisième demain ? Ah, ce n’est pas mauvais ! Je vais essayer de faire de mon mieux, la dégradation sera énorme, il faudra voir si on fait deux ou trois arrêts, et la pluie pourrait venir. On essaiera de faire ce qu’on peut, j’ai hâte d’y être."

La séance a été beaucoup plus difficile pour Russell. Huitième des qualifications, le Britannique récupérera lui aussi une position grâce à la pénalité de Hadjar et prendra donc le départ depuis la septième place.

Un résultat décevant au regard des premières sensations ressenties par Mercedes au début du week-end. Russell estime que la W17 avait affiché un niveau encourageant dès les EL1, mais que l’équipe n’a ensuite pas réussi à poursuivre sa progression.

"Dès la première séance d’essais libres, nous semblions être plutôt bien, mais depuis, nous n’avons tout simplement pas vraiment progressé."

"C’est un circuit très exigeant pour les pneus, l’asphalte est complètement dégradé, il est extrêmement abrasif, il fait tellement chaud et les pneus vivent un enfer. Et, pour une raison ou une autre, cela semble nous affecter bien plus que les autres."

Malgré son départ depuis la quatrième ligne, Russell ne renonce pas à l’idée de remonter dimanche. Interrogé sur ses chances de progresser dans la hiérarchie, il fixe même le podium comme objectif.

"J’espère que nous pourrons nous battre pour le podium."

Le Britannique se montre en revanche beaucoup plus prudent lorsqu’il évoque Verstappen et Red Bull, qu’il considère probablement hors d’atteinte sur le rythme pur.

"Je pense que Max et Red Bull sont probablement hors de portée, mais la dégradation des pneus va être énorme demain. Je pense également que les trois gommes seront utilisables."

Russell a notamment observé les choix effectués par Ferrari et Verstappen pendant les qualifications.

"Vous avez vu que les Ferrari et Max ont conservé un train de tendres neufs, donc cela laisse penser qu’ils utiliseront ce pneu à un moment donné pendant la course. Je suis également certain que nous verrons des pilotes avec les pneus durs, donc il y aura beaucoup d’opportunités."

Wolff ne comprend pas le recul de Mercedes

Chez Mercedes, la principale interrogation concerne cependant le comportement de la W17.

Toto Wolff reconnaît que l’équipe avait déjà été surprise vendredi par certaines réactions de la monoplace évoluée.

"C’est très difficile à comprendre. Nous avons été un peu pris au dépourvu vendredi par certains comportements de la voiture que nous n’avions pas vus de toute l’année, mais on peut aussi dire qu’il fait très chaud et que le revêtement est différent de celui de tous les autres circuits."

La situation semblait pourtant avoir évolué favorablement lors des EL3. Antonelli avait notamment donné l’impression que Mercedes avait trouvé une meilleure direction avec les réglages de sa W17.

"Cela semblait vraiment bon ce matin. Nous avions l’impression, au moins avec Kimi, d’avoir franchi une étape dans notre compréhension."

"Et puis, en qualifications, nous sommes un peu revenus à ce que nous avions vu auparavant : il n’y avait tout simplement pas de performance."

Même si Antonelli a finalement obtenu un résultat nettement plus favorable que Russell, Wolff n’a pas caché sa frustration concernant l’infraction aux limites de piste commise par l’Italien en Q2.

"Oui, ce n’était pas bon, parce qu’en Q2, vous savez que vous allez passer."

"Vous perdez un train de pneus dans des qualifications aussi serrées, alors que nous sommes déjà sur le reculoir. Ce n’est pas bon."