Vasseur appelle la F1 à trouver ’assez rapidement’ un compromis pour les V8

Alors que la Formule 1 vient à peine d’entamer son nouveau cycle réglementaire moteur en 2026, les discussions portent déjà sur la génération suivante de groupes propulseurs et notamment sur la possibilité de revoir profondément la formule actuelle, avec le V8 au cœur des réflexions pour l’avenir. Interrogé à Sepang sur ces échanges, Frédéric Vasseur a confirmé que les motoristes étaient directement impliqués dans les discussions.

Vasseur a été interrogé sur un dossier à beaucoup plus long terme : l’avenir de la réglementation moteur de la Formule 1 et les discussions de plus en plus fréquentes autour d’un possible retour du V8. Le directeur de Ferrari estime toutefois que la F1 doit regarder bien au-delà de la seule architecture du moteur : coûts, performances, évolution de l’industrie automobile et attentes des fans doivent tous entrer dans l’équation avant d’arrêter la prochaine réglementation.

Sans confirmer qu’un accord avait déjà été trouvé sur une architecture précise, le directeur de Ferrari a reconnu que les constructeurs de groupes propulseurs participaient aux discussions sur le futur règlement.

"Nous discutons tous, au moins entre constructeurs de groupes propulseurs, de l’avenir de la réglementation, bien sûr."

Vasseur rappelle toutefois que définir une nouvelle génération de moteurs constitue toujours un exercice particulièrement complexe pour la Formule 1. Le championnat doit non seulement réfléchir à ses besoins sportifs, mais également tenter d’anticiper l’évolution de l’industrie automobile plusieurs années à l’avance.

"Chaque fois que nous avons un changement majeur, comme celui que nous avons connu en 2014 ou celui que nous avons eu en 2026, c’est un défi pour la F1 parce qu’il faut également anticiper ce que pourrait être l’avenir de l’automobile dans cinq ou dix ans."

Une difficulté que le Français résume simplement : "C’est un défi."

L’équation ne se limite toutefois pas au choix d’une technologie ou à faire plaisir aux fans. Le coût des moteurs, aussi bien pour les constructeurs que pour leurs écuries clientes, fait partie des critères à intégrer, au même titre que les performances.

"Oui ! Nous devons également prendre en considération ces autres paramètres, comme le coût du moteur pour tout le monde, et pas seulement pour les constructeurs de groupes propulseurs mais également pour les équipes, les performances, et les attentes des fans peuvent aussi changer d’une année à l’autre."

"Cela signifie que, oui, c’est un défi."

Ferrari est directement impliquée dans les échanges actuellement menés afin de déterminer quelle direction la Formule 1 devra suivre après la génération actuelle de groupes propulseurs.

"Ferrari participe évidemment. Mais nous sommes tous impliqués, nous discutons tous de ce qui pourrait être la meilleure solution, et j’espère que nous serons capables de trouver quelque chose assez rapidement."

Vasseur ne confirme donc pas directement un retour du V8, mais reconnaît que les discussions entre motoristes sont très bien engagées...