Hamilton est ’reconnaissant’ après sa deuxième place en qualifications

Lewis Hamilton a signé le deuxième temps des qualifications du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, égalant son meilleur résultat de la saison pour un samedi. Le pilote Ferrari n’a pas caché sa joie d’avoir signé une telle performance, sur un circuit de Sepang qu’il a grandement apprécié retrouver après pratiquement une décennie d’absence au calendrier.

Le septuple champion du monde explique qu’il a réussi à trouver des réglages qui lui ont permis de mettre la voiture dans sa meilleure forme du week-end pour la séance qualificative, et il s’étonne de la réduction de l’écart face à Max Verstappen.

"Je pense que c’est la première fois que je vois autant de monde ici, j’adore cette énergie, merci à la Malaisie pour nous avoir accueillis. Il fait si chaud ici, je le répète mais c’est un énorme défi pour les voitures, pour les pneus, pour tout le monde dans les garages" note Hamilton.

"Un énorme merci à toute l’équipe, on a fait énormément de changements au fil de ces séances d’essais. Les pneus surchauffent car les voitures glissent et c’est difficile de trouver le bon équilibre."

"On a fait un dernier changement avant la qualification et on a atteint un très bon point. Réduire l’écart de deux ou trois dixièmes sur Max, qui a été rapide tout le week-end, est génial, et je suis vraiment reconnaissant."

Le Britannique aimerait désormais concrétiser en course, mais il reconnait qu’il s’agira d’être le plus efficace possible, voire même prudent pour éviter des problèmes de pneus : "Je suis bien plus satisfait de la voiture, mais ce sera totalement différent en course."

"Il faudra faire durer les pneus, qui surchauffent dès qu’on roule. Tout patinage, toute glisse à cause du vent, ça fera une différence sur la durée des pneus. Mais je pense qu’on a un bon équilibre. Max était très rapide sur les longs relais et je vais essayer de le suivre."