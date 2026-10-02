Ferrari a peiné avec le grip et la dégradation malgré la première place en EL2
Leclerc et Hamilton ont vu les mêmes problèmes
Ferrari a terminé la première journée du Grand Prix de Bahreïn en tête de la hiérarchie à Sepang, mais l’enthousiasme n’est pas encore de mise au sein de la Scuderia. Sur une piste particulièrement dure à apprivoiser, la faute notamment à une dégradation des pneus difficile à contrôler, rien ne dit que la vérité du jour sera celle du week-end, ce qui pousse l’équipe à ne pas voir trop en avant.
Charles Leclerc a bouclé la journée en première position, mais il admet lui-même ne pas avoir réussi à bien comprendre la piste et le grip qu’elle offrait. Le Monégasque se méfie grandement des pilotes Red Bull et de ses autres rivaux.
"Tout le monde était proche mais la journée était difficile. Les conditions étaient vraiment très mauvaises, et la piste était donc très glissante. Il nous faut donc bien anticiper les sensations de demain, une fois que la piste sera en meilleur état. Ce sera très important pour réussir notre journée de demain" a déclaré Leclerc.
"Nos performances ont été bonnes, toutefois nous ne devons pas sous-estimer nos concurrents, par exemple Red Bull, car je pense qu’ils en ont encore sous le pied pour demain. Le plateau est serré, la piste était assez sale et glissante aujourd’hui, et je m’attends à une évolution significative entre aujourd’hui et les qualifications."
"La dégradation des pneus sera le sujet majeur du week-end. Même une légère différence dans la manière d’aborder certains virages peut avoir un impact considérable sur la dégradation. La course promet donc d’être intéressante."
Lewis Hamilton était quant à lui cinquième au terme de la deuxième séance, et il a donné un ressenti similaire à celui de son équipier. Néanmoins, il semble avoir une idée de ce dont a besoin la SF-26 pour aller chercher de la performance supplémentaire.
"La journée a été globalement difficile, avec très peu d’adhérence en piste. Il n’a pas été facile de trouver le bon équilibre, mais cela semblait être le cas pour l’ensemble du plateau" a détaillé quant à lui le septuple champion du monde, qui a reçu un avertissement de la part des commissaires pour avoir bloqué Gabriel Bortoleto.
"Au fil des séances, nous avons exploré différentes pistes de réglages. L’objectif est désormais d’analyser les données et de trouver le bon compromis. Nous ne semblons pas trop loin du rythme, mais nous savons qu’il reste du travail pour améliorer la voiture en vue de demain."
Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, n’a pas voulu s’avancer sur la hiérarchie ou sur les performances possibles à réaliser pour son équipe, alors que les inconnues sont encore nombreuses. A noter que l’équipe a écopé de 10 000 euros d’amende pour sa responsabilité dans l’incident entre Hamilton et Bortoleto.
"Comme un vendredi ! Globalement, c’était difficile car depuis cinq ou six week-ends, c’est le premier où nous nous concentrons surtout sur la dégradation que sur d’autres choses. Les conditions sont un peu extrêmes, et c’est presque un nouveau circuit pour tout le monde."
"On a beaucoup de choses à changer et à améliorer, le grip n’était pas très bon aujourd’hui, donc on doit tout prévoir si on veut être prêts demain. Il faudra faire progresser le grip, on doit faire des pas en avant à ce sujet, et on a beaucoup à faire."
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