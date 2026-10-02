Face aux rumeurs incessantes, Vasseur jugeait la réaction de Ferrari ’obligatoire’

Ferrari n’avait plus vraiment le choix. Face à la multiplication des spéculations concernant l’avenir de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia, l’équipe italienne a publié avant le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie un communiqué réaffirmant sa "pleine confiance" envers son directeur. Une prise de position publique que le Français juge "obligatoire" afin de retrouver la sérénité nécessaire au fonctionnement de l’équipe, tandis que James Vowles est spontanément venu défendre son homologue en soulignant les innovations techniques de Ferrari copiées par ses adversaires cette saison.

Depuis le Grand Prix de Madrid, les rumeurs concernant un éventuel remplacement de Vasseur à l’issue de la saison 2026 se sont multipliées.

Les spéculations se sont encore intensifiées lorsque Christian Horner, ancien patron de Red Bull, a déclaré au Times que travailler pour la Scuderia constituerait un "rêve". Selon les informations du paddock, aucun contact n’a toutefois été établi avec le Britannique concernant une éventuelle nomination.

À l’approche du week-end de Sepang, Ferrari a donc décidé d’intervenir publiquement pour tenter de mettre fin aux interrogations concernant son directeur de 58 ans.

L’équipe a indiqué que sa position était "claire et n’a pas changé", avant de développer son soutien à Vasseur et à son équipe.

"Nous avions confiance en Fred Vasseur et en son équipe, et nous continuons à l’avoir. À l’heure actuelle, il est essentiel que l’équipe reste unie et soudée, en concentrant toute son énergie sur le travail qui l’attend."

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont eux aussi publiquement apporté leur soutien au Français. Hamilton a néanmoins estimé qu’un examen de la structure de l’équipe italienne était nécessaire, sans remettre en cause Vasseur à sa tête.

Présent ce vendredi à la conférence de presse des directeurs d’équipe à Sepang, Vasseur a été interrogé sur les raisons ayant poussé Ferrari à publier un communiqué aussi explicite.

Pour le Français, la réponse est directement liée à l’ampleur prise par les rumeurs dans les médias au cours des derniers jours. Leur répétition était devenue suffisamment importante pour perturber l’environnement de travail de la Scuderia.

"Je pense que c’est une question que vous devez poser à certains de vos collègues journalistes. Quand vous voyez tout le bruit et toutes les rumeurs dans la presse pendant toute la semaine, je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons besoin de travailler dans la sérénité et ce n’était absolument pas le cas."

Dans ces conditions, Vasseur estime que Ferrari ne pouvait plus simplement laisser passer les spéculations sans réagir. À défaut d’une prise de position officielle, il s’attendait à devoir affronter exactement les mêmes interrogations tout au long du week-end en Malaisie.

"Et je pense que ce communiqué était... Il était obligatoire de faire quelque chose, sinon cela aurait été la même chose ce week-end."

Au-delà de sa propre situation personnelle, le Français insiste surtout sur les conséquences que ce climat peut avoir sur le fonctionnement de l’ensemble de l’équipe. Son objectif est désormais de préserver ses collaborateurs de ces interrogations permanentes afin qu’ils puissent se concentrer sur la performance.

"Mais sincèrement, le gros problème que nous avons aujourd’hui, c’est d’avoir de la stabilité, de la sérénité au sein de l’équipe, d’avoir la concentration dont nous avons besoin et de ne pas avoir ce genre de questions toute la journée."

Jeudi, Hamilton a donc pris avec ferveur la défense de Vasseur et a exhorté les critiques à "pointer du doigt ailleurs", semblant suggérer que la hiérarchie de Ferrari devait également assumer la responsabilité de ses difficultés actuelles.

Vasseur a prévenu que ce serait une "énorme erreur" pour Ferrari de commencer à chercher des coupables.

"Concernant les propos de Lewis, je pense que ce serait une erreur de pointer du doigt quelqu’un, quelque chose ou autre."

"Dans les bons moments, nous gagnons en tant qu’équipe ; dans les mauvais moments, nous souffrons en tant qu’équipe. Je ne veux pas parler d’un individu en particulier ou autre. Honnêtement, je pense que ce serait une énorme erreur de ne plus faire preuve d’unité."

"Nous avons connu un bon début de saison ; certes, cela ne suffit pas, nous voulons davantage, nous voulons gagner plus, nous voulons remporter le championnat. Mais au bout du compte, le démarrage a été positif. Nous rencontrons des difficultés lors des dernières courses, mais nous espérons revenir rapidement dans le rythme grâce aux évolutions."

"Ensuite, concernant la structure de l’équipe que Lewis a évoquée. Je pense que le recrutement est un processus continu. Il faut sans cesse s’améliorer. C’est inscrit dans notre ADN : nous ne considérons pas un succès comme une situation figée, mais cherchons toujours à progresser, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. C’est véritablement la dynamique qui nous anime : nous avons beaucoup recruté, tout comme les autres écuries, et nous cherchons à repousser les limites dans tous les domaines."

Vasseur a souligné qu’il acceptait le fait que les critiques et l’attention médiatique allaient de pair avec le poste de direction chez Ferrari, après une disette de titres en F1 qui dure depuis près de vingt ans.

"Quand on accepte ce rôle, on connaît les aspects positifs et négatifs du métier. Je m’attendais à ce genre de situation. Ce qui est parfois un peu injuste, c’est de jeter quelqu’un en pâture," a-t-il déclaré.

"Je suis aussi là pour défendre mon équipe, mes gars. Comme je l’ai dit auparavant, quand nous gagnons, nous gagnons en équipe, mais quand nous sommes en difficulté, je suis là pour les défendre, tous autant qu’ils sont."

"Je pense que c’est la bonne attitude à adopter pour tout le monde : qu’ils défendent le directeur d’équipe et que je les défende lorsqu’ils sont en difficulté. Honnêtement, je savais à quoi m’attendre et je ne suis pas du tout surpris. Mais parfois, les attaques sont un peu personnelles ; ce n’est pas une bonne chose."

Pense-t-il disposer d’une autonomie suffisante au sein de la structure de Ferrari pour réussir ?

"Honnêtement, la relation que j’entretiens avec mes supérieurs, Benedetto Vigna et John Elkann, est excellente. Nous sommes en contact quotidien et je n’ai absolument rien à redire sur l’organisation. Cela dit, on aspire toujours à obtenir davantage, à en faire plus et à recruter davantage. Je pense que c’est vrai pour moi comme pour tout le monde sur la grille : on veut toujours aller plus loin, car c’est inscrit dans l’ADN de notre métier. Mais, très honnêtement, cela n’a rien à voir avec l’organisation elle-même."

Vowles vole spontanément au secours de Vasseur

Avant même que la conférence de presse ne puisse passer au sujet suivant, James Vowles a tenu à intervenir pour apporter son propre soutien à Vasseur.

Le directeur de Williams a notamment utilisé les performances et les solutions techniques développées par Ferrari en 2026 pour défendre le travail effectué sous la direction du Français.

Vowles a ainsi rappelé que, malgré la rivalité entre les différentes équipes de la grille, Ferrari se trouvait selon lui dans une situation particulièrement favorable par rapport aux dernières saisons.

"Normalement, nous nous tapons dessus et nous nous plantons des couteaux dans le dos, mais Ferrari occupe sa meilleure position au championnat depuis un certain temps."

Le Britannique a surtout insisté sur la capacité d’innovation de la Scuderia cette saison.

"Ils ont apporté des innovations sur la voiture cette année, avec un aileron arrière rotatif et un soufflage des échappements que nous avons tous copiés par la suite."

"C’est une équipe qui fait un travail brillant. Donc, personnellement, pour moi, il n’y a aucun doute : Fred est la bonne personne pour mener ce projet."