Leclerc a ’payé’ ses réglages en qualifs mais ne s’inquiète pas pour la course

Charles Leclerc a signé le cinquième temps des qualifications du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, et il s’élancera quatrième sur la grille grâce à la pénalité reçue par Isack Hadjar. Le pilote monégasque n’est pas mécontent de son week-end, même s’il sait qu’il aurait pu attendre mieux de la séance qualificative, qui a vu son équipier Lewis Hamilton signer le deuxième temps juste derrière Max Verstappen.

Interrogé sur l’écart avec le Britannique, Leclerc explique qu’il a réglé sa voiture pour qu’elle convienne à son style, mais que cela a coûté cher sur la manière de construire un tour, et il reconnait que le chrono de son équipier est particulièrement impressionnant.

"Il a juste fait un tour extrêmement bon, il a dû tout mettre bout à bout, bravo à lui. De mon côté, j’ai mal anticipé l’évolution entre Q1 et Q3. Plus je poussais, dans le premier secteur, je perdais l’arrière dans les secteurs deux et trois" a déclaré le Monégasque à Canal+.

"J’aime les voitures qui ont un peu plus de grip à l’avant mais j’ai payé ça, car plus la qualif avançait, plus j’avais de survirage. Mais bon, c’est ma faute et je ne pense pas que ça aura un impact sur la course. Et depuis la quatrième place, on peut faire une très bonne course."

Questionné sur ses chances de podium en course, Leclerc assure qu’il y croit, notamment parce que la Ferrari a été impressionnante depuis le début du week-end. Il pense que la stratégie viendra jouer un grand rôle.

"Clairement oui, tout ce qu’on a vu jusqu’à présent nous laisse espérer qu’on sera dans le coup en matière de performance demain. Les seuls qui sont difficiles à anticiper, c’est Mercedes. Ils ont eu des séances rapides, d’autres moins, comme en qualifs."

"Mais sur une course, je m’attends à ce qu’ils soient rapides. S’ils retrouvent leur performance vue sur certains tours, ça va être très difficile de les battre. Et je pense que ça va être une course très intéressante du point de vue des pneus."

Fred Vasseur est satisfait du résultat d’ensemble de la Scuderia, mais il note néanmoins que les stratégies seront cruciales pour aller chercher un bon résultat en course.

"C’est une bonne séance de qualifications, mais les points se jouent le dimanche, jamais le samedi. De plus, nous savons que cette course dépendra énormément de la dégradation, du rythme de course et de la gestion des pneus, bien plus que de la position de départ" a expliqué le Français.

"Cela dit, je préfère réussir mes qualifications. Partir depuis la première ou la deuxième ligne avec Lewis et Charles est un bon début, mais nous devons désormais nous concentrer entièrement sur la course. Je pense que nous ne sommes pas si loin de Max."

"Il est évidemment difficile d’analyser le comportement des pneus le vendredi, car on ne boucle pas énormément de tours. La piste était très sale hier. Nous avons tous des avis différents sur les différentes gommes et nous verrons bien demain, mais ce n’est pas un exercice facile."