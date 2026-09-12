Hamilton révèle pourquoi il est passé de la pole provisoire à la 4e place au Madring

Lewis Hamilton a décroché la quatrième place des qualifications sur le Madring, plaçant Ferrari sur la deuxième ligne derrière les trois premières voitures et devant Charles Leclerc. Le Britannique pouvait pourtant espérer davantage après avoir signé un premier temps suffisamment compétitif pour occuper provisoirement la pole position. Mais sa dernière tentative n’a pas permis de faire la différence, le pilote Ferrari ayant découvert davantage de sous-virage et un comportement différent de sa monoplace au moment décisif.

Interrogé sur sa dernière tentative et sur la possibilité d’extraire davantage de performance de sa Ferrari SF-26, Hamilton a d’abord estimé que son deuxième tour n’était pas réellement inférieur au premier en termes de performance globale.

"Le deuxième tour était tout aussi bon que l’autre, celui de la pole provisoire. Et vous savez le temps était pratiquement le même. Je pense donc que j’étais peut-être une demi-dixième plus rapide ou quelque chose comme ça," a expliqué le septuple champion du monde.

La situation a toutefois changé dès les derniers virages de son ultime tentative. Hamilton a ressenti un comportement différent de sa Ferrari, notamment à l’avant, ce qui l’a immédiatement conduit à s’interroger sur la mise en température de ses pneus.

"Oui, pour une raison quelconque, nous sommes arrivés sur ce dernier tour et, lorsque j’ai commencé le dernier virage, j’avais du sous-virage et je me suis dit : ’Hé, peut-être que ces pneus avant ne sont pas dans leur fenêtre de fonctionnement’."

Le problème ne s’est finalement pas limité au train avant. Hamilton a constaté au fil du tour que l’arrière de sa SF-26 générait lui aussi davantage d’adhérence, ce qui accentuait parallèlement le sous-virage et compliquait sa recherche des derniers dixièmes.

"Il s’est simplement avéré que j’avais pris davantage d’adhérence à l’arrière et donc davantage de sous-virage tout au long du tour."

Hamilton devra désormais se concentrer sur le Grand Prix, avec une deuxième ligne qui pourrait néanmoins constituer une excellente position de départ sur un circuit où les dépassements s’annoncent particulièrement difficiles. La gestion des pneus pourrait également jouer un rôle majeur, puisque la dégradation observée depuis le début du week-end s’est révélée supérieure aux prévisions de Ferrari.

"Nous sommes tous arrivés sur ce week-end en pensant qu’il n’y aurait pas beaucoup de dégradation et que les pneus dureraient longtemps, mais il s’est avéré qu’il y avait beaucoup de dégradation hier," a-t-il expliqué.

"Je suis sûr que cela s’améliorera probablement un peu à mesure que la piste aura davantage d’adhérence, mais je n’ai aucune idée de ce à quoi m’attendre demain."