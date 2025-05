Ferrari est ’en forme’ à Monaco mais Vasseur pense que McLaren ’cache son jeu’

Ferrari éblouit le paddock monégasque avec une soudaine ambition de retrouver la victoire à Monaco.

L’an dernier, le héros local Charles Leclerc s’est imposé pour la première fois au Grand Prix de Monaco, et cette année, sa monoplace 2025 est équipée à nouveau du même aileron arrière 2024 spécial à fort appui.

Et ce grand aileron semble à nouveau bien fonctionner ! Pourtant, Leclerc et Ferrari semblaient pessimistes quant à leurs chances avant le début des courses.

"Monaco, c’est spécial pour tout le monde, dans le paddock mais encore plus pour nous. Étant Ferrari, je considère un peu Monaco comme chez nous. Et puis, en ayant Charles dans l’équipe, forcément, ça prend une saveur particulière, donc il y a de la motivation déjà," explique Frédéric Vasseur à RMC.

"Sur le papier, je pense qu’on n’était vraiment pas en confiance en arrivant ici, parce que notre faiblesse depuis le début de l’année, c’est un peu les virages lents. Donc en arrivant à Monaco, on n’était pas vraiment confiant. Mais bon, ça a l’air, jusque-là, de plutôt bien se passer. On pouvait difficilement faire mieux vendredi, donc on va prendre ça comme un signe encourageant, même si je pense que McLaren cachait un peu son jeu aujourd’hui. Au moins, par rapport aux autres, je pense qu’on est dans une meilleure condition qu’on ne l’a été lors des dernières courses."

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont connu de grosses désillusions ces dernières semaines, comment se passeront les qualifications pour eux ?

"Ils seront complètement détendus et avec une super bonne approche depuis le début du week-end. Je pense que c’est peut-être ça aussi qui fait la différence. Monaco, c’est un peu le genre de circuit de Bakou. Ce sont des circuits en ville. Soit on arrive avec une dynamique positive en se disant que c’est super, c’est merveilleux, si jamais on est un peu sur la défensive, ça devient très compliqué. Et je pense qu’il y a cette dynamique positive pour les deux depuis le début du week-end."

C’est un circuit évidemment particulier pour Leclerc qui est à domicile ce week-end...

"Je pense qu’on a plutôt bien géré l’avant Grand Prix, un peu comme l’année dernière. Il n’a pas eu trop de sollicitations. On essaye de le garder un petit peu de côté. On en parlait hier matin, il me disait que jusque-là, ça avait été assez tranquille. Je pense que c’est important parce que c’est un circuit qui, en termes de concentration et d’intensité intellectuelle, est hyper difficile, hyper demandeur. On ne peut pas se relâcher un seul centième de seconde. Arriver en étant épuisé psychologiquement, ce n’est jamais bon. Donc, je pense que les choses s’alignent bien pour l’instant."

Pour la première fois, il faudra s’arrêter obligatoirement deux fois aux stands sur ce Grand Prix de Monaco. Une nouveauté instaurée pour rendre l’événement plus incertain sur un circuit où il est quasiment impossible de dépasser. Cet arrêt supplémentaire, il peut tout changer ?

"Oui, clairement, parce qu’on aura des choix à faire en fonction des potentiels safety cars, ou drapeaux rouges, ou quoi que ce soit. En fait, il n’y a pas de bonne stratégie, parce que la bonne stratégie dépend de ce qui va se passer les tours d’après, et jusqu’à preuve du contraire, personne n’est devin. Malgré tout, je préfère partir devant que derrière. Donc il faut déjà se concentrer à fond sur la qualif."