Pas de nouveau fiasco en vue pour les C6 de Pirelli F1 à Monaco ?

Quasiment un fiasco : l’apparition des nouveaux pneus supertendres à Imola, les C6, n’ont pas fait que des heureux. Le pneu n’était pas forcément plus rapide que les médiums C5… si bien que George Russell et les Aston Martin F1 ont signé leurs temps de Q3 avec ces C5 !

À Monaco, sur une des pistes les moins abrasives de l’année, les C6 ne devraient-ils pas tout de même être en meilleure forme ? Et être une option viable en qualifications mais aussi en course ?

James Vowles compte-t-il ainsi utiliser ces C6 en course pour Williams F1 ?

« C’est toujours un pneu délicat. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais il fonctionne. Je veux dire, il a été davantage conçu pour cette piste à Monaco, que pour Imola. »

« L’énergie que vous mettez dans un pneu à Imola est assez forte, c’est pourquoi le medium était assez bon en qualifications, relativement parlant. Je pense donc qu’il est plus approprié ici. »

« Cependant, je dirais que les premiers signes indiquent que le medium et le tendre n’ont pas un écart énorme entre eux. Ce sont donc deux pneus utilisables. »

« Alors, est-ce que les gens chausseront des tendres en course ? Potentiellement, comme vous l’avez décrit, tout à la fin, mais je pense que vous verrez principalement le medium comme étant le bon pneu. »

Pour Aston Martin F1, le PDG Andy Cowell confirme que les C6 sont un pneu bien plus adapté à Monaco qu’à Imola.

« Similaire à James, nous n’avons utilisé que le pneu C6 jusqu’à présent ce week-end. À Imola, le C5 était le meilleur pour notre voiture en qualifications. »

« Et nous apprendrons au cours de la prochaine séance, puis nous prendrons la décision quant à la direction que nous prendrons. »

« Je pense que les pneus étaient à peu près équivalents » estime lui James Vowles, rejoint par Toto Wolff qui estime que les tendres C6 ne sont « pas forcément beaucoup plus rapides. » Un dixième au plus.

À l’avenir, Pirelli prévoit également d’apporter, sur un même Grand Prix, des C2, C3 et C5, sautant donc par exemple un échelon.

Est-ce une bonne idée ? Cela peut-il faire varier la stratégie en week-end de Grand Prix ?

« Oui. Comme James l’a dit, ce week-end nous devons utiliser trois trains de pneus et c’est quelque chose de nouveau » poursuit Cowell.

« Donc, tous les groupes de stratégie sont en train de déterminer quoi faire pour ce week-end et certains réussiront parfaitement, d’autres non, mais il y aura de la variété et cela signifie que nous offrirons un plus grand divertissement. »

« Sauter un cran dans les composés est une voie similaire pour y parvenir. Donc, oui, ce sera—ce sera formidable à voir. Ce sera formidable de voir le groupe de stratégie se creuser la tête pour savoir quoi faire. »

« Exactement ça. C’est arrivé il y a quelques années donc ce n’est pas la première fois que nous sautons un cran de composé » s’enthousiasme aussi James Vowles, pour Williams F1.

« Mais je suis content de ne plus faire de stratégie et je leur souhaite à tous bonne chance et je serai à leurs côtés, quoi qu’il arrive. »