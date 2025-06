Ferrari a tranché sur le développement de sa F1 de 2025

Ferrari n’abandonne pas encore sa monoplace de la saison 2025, la SF-25, pour se consacrer totalement à 2026.

Lewis Hamilton serait de plus en plus pessimiste au sein de l’écurie de Maranello et est en désaccord sur la poursuite du développement de la voiture actuelle. Le Britannique souhaiterait consacrer toutes les ressources à la nouvelle réglementation de 2026.

"Nous allons continuer à avancer avec ce que nous avons, mais avant qu’il ne soit trop tard, je dirai simplement qu’il faut déjà tout concentrer sur l’année prochaine. Il s’agit donc de poser les fondations cette année, de se familiariser avec les outils, la structure et les processus, et de les maîtriser pour que l’année prochaine, nous ayons la voiture que nous voulons vraiment."

Le patron de l’écurie, Frédéric Vasseur, estime cependant qu’il existe encore une marge de progression pour la monoplace 2025, et Ferrari n’est désormais devancée que par McLaren au classement des constructeurs.

"Nous avons bien rattrapé l’écart important que nous avions au début," déclare le Français.

"Mais nous sommes là pour gagner. Et McLaren a beaucoup trop d’avance."

En effet, l’écart entre McLaren et Ferrari atteint le nombre déjà incroyable de 197 points, soit plus que le total des points de Ferrari jusqu’à présent.

Pire encore, les espoirs de Ferrari de voir la directive sur les ailerons flexibles pénaliser McLaren à Barcelone étaient totalement infondés.

"Ils ont toujours clairement la meilleure voiture," admet Vasseur.

Néanmoins, Red Bull admettant également que McLaren est de plus en plus hors de portée, il serait un peu étrange que toutes les autres équipes abandonnent simplement après 9 manches sur un calendrier de 24 courses.

"Nous allons poursuivre le développement," confirme donc Vasseur.

Des informations font état d’une nouvelle configuration de suspension arrière en préparation à Maranello.

"Nous ne voulons rien dévoiler. Il y a des évolutions visibles qui doivent être annoncées, et d’autres invisibles qui ne doivent pas l’être."