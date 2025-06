Des ’habitudes’ prises en F1 par Hamilton et Sainz : Hadjar explique sa réussite

Après seulement un tiers de saison en Formule 1, Isack Hadjar semble promis à un avenir chez Red Bull Racing.

En début d’année, Liam Lawson était plein de confiance après avoir été promu de l’écurie junior Racing Bulls pour devenir le nouveau coéquipier de Max Verstappen.

Son sort a été réglé chez Red Bull au bout de deux courses et est désormais connu, tandis que son tout nouveau coéquipier chez Racing Bulls, Hadjar compte plus de cinq fois le nombre de points de Lawson.

Les éloges, cependant, ne parviennent pas à le déstabiliser.

"Que je sois bon ou mauvais, je n’entends rien," a déclaré le Français au journal El Mundo Deportivo.

"Vous pouvez me dire que j’ai fait du bon travail, et je vous dirai merci, rien de plus. Aucun de vos commentaires ne me fera aller plus vite."

Il est cependant presque certain que les éloges de personnalités comme Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull Racing, sont une douce musique à ses oreilles.

"C’est le plus impressionnant de tous les débutants cette année. Jusqu’à présent, il a dépassé toutes nos attentes."

Le Dr Helmut Marko, un décideur clé concernant les pilotes, est également impressionné, d’autant plus que des pilotes confirmés comme Carlos Sainz et Lewis Hamilton ont eu du mal à s’adapter à leurs nouvelles équipes et voitures en 2025.

"Je me suis adapté rapidement," confirme Hadjar.

"Et oui, je m’y attendais. C’est d’ailleurs pour ça que je suis venu en F1. Nous sommes des pilotes de F1. Je pense que chaque débutant s’est adapté très rapidement. C’est une bonne génération, je dirais."

"Nous avons acquis un très haut niveau en F3 et en F2."

Mais lorsqu’on lui demande précisément pourquoi Sainz et Hamilton rencontrent des difficultés alors que lui s’épanouit, Hadjar explique : "Oui, mais il s’agit de cas où ils sont dans la même voiture depuis de nombreuses années et ont pris des habitudes. Moi, je n’en ai pas, vous savez ?"

"Je suis dans une F1. L’année d’avant, c’était une F2, et avant cela, une F3. Donc je change constamment, je m’adapte constamment. Je n’ai aucune habitude, et avoir des habitudes est la pire chose pour un pilote."

Hadjar admet qu’il profite toujours de chaque instant au volant de sa Racing Bulls.

"En F2, à un moment donné, on s’y habitue et ça devient normal – ce n’est pas impressionnant. En F1, c’est toujours impressionnant. Ce n’est pas la liberté, c’est plutôt… c’est effrayant. C’est vraiment incroyable."

On ne sait pas encore combien de temps il faudra à Red Bull pour le promouvoir au sein de l’écurie principale. Outre sa vitesse, Hadjar possède également une intelligence impressionnante et décore ses casques d’équations mathématiques et physiques.

"Je n’étais pas censé être pilote de F1. Je ne sais même pas comment c’est arrivé."

"J’allais à l’école, où j’ai eu d’excellents résultats, et je ne sais pas si j’aurais fini par étudier la physique ou faire de l’ingénierie, ou quelque chose comme ça. Mais c’est finalement devenu la Formule 1."

"J’étais passionné de voitures dès mon plus jeune âge. J’ai toujours voulu faire du karting. Mes parents m’ont suivi dans mes rêves les plus fous, et c’est comme ça que tout a commencé."