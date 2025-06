Red Bull a besoin d’un coéquipier ’stable’ pour Verstappen

La question de savoir combien de temps Yuki Tsunoda survivra aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull Racing reste ouverte.

Lorsqu’un baquet s’est libéré suite au départ de Sergio Perez à la fin de l’année dernière, le Japonais a été délaissé par l’équipe au profit de Liam Lawson, beaucoup moins expérimenté, dont les performances ont été si mauvaises qu’il a été écarté après seulement deux courses.

La seule véritable option pour Red Bull était Tsunoda, dont le principal soutien, Honda, part pour Aston Martin à la fin de la saison.

Il y a des signes que le pilote de 25 ans s’en est mieux sorti que Perez ou Lawson, mais il y a aussi des signes clairs que Red Bull ne peut pas revenir dans la course aux championnats du monde constructeurs sans un pilote plus rapide dans le futur.

Interrogé sur les difficultés de Tsunoda, le directeur technique Pierre Waché a déclaré : "Nous n’avons pas réussi avec Checo, ni avec Liam. Avec Yuki, nous continuons d’essayer."

Le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, a ajouté : "Nous avons besoin d’un pilote stable, qui suive sa propre voie et ne cherche pas à battre Max. Tout le monde fait cette erreur."

Alors Red Bull va-t-elle recruter ailleurs ? Les options sont malheureusement peu nombreuses selon Marko. L’Autrichien admet avoir été impressionné par Nico Hülkenberg chez Sauber à Barcelone, qui a terminé cinquième.

"Lorsque nous avons engagé Perez, Hülkenberg était également dans les conversations. Mais ensuite, Perez a gagné à Bahreïn avec sa Racing Point et tout s’est enclenché. Hülkenberg est maintenant lié à Audi F1 pour plusieurs années."

Christian Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, et Marko ont tous deux vanté les mérites d’Oscar Piastri, actuel leader du championnat, mais l’Australien est sous contrat avec McLaren là aussi pour plusieurs années.

"Oscar apprend très vite, c’est un analyste de nature, mais il n’a pas encore le niveau de Max. Tsunoda n’a souvent qu’un dixième de seconde de retard en essais libres, mais Max est largement devant en qualifications. On arrive souvent à bien régler la voiture pour les qualifications et Max s’adapte immédiatement. Yuki n’arrive pas à faire la même chose."

"Yuki devrait faire plus de tours, mais il n’y en a pas plus à disposition. Mais il ne faut pas oublier que nos voitures sont souvent désastreuses le vendredi aussi, ce qui ne l’aide pas."

Certains pensent qu’Isack Hadjar, le dernier rookie de Red Bull, est sur le point d’être promu de Racing Bulls à l’écurie principale très prochainement. Peut-être même après la pause estivale. Beaucoup, la majorité même, pense qu’il faut laisser le Français tranquille et grandir chez Racing Bulls.

Interrogé à Barcelone, Horner était d’accord avec cela et a demandé plus de temps pour Tsunoda. Aujourd’hui, Marko est sur la même longueur d’ondes.

"On ne pense pas à la pause estivale, on pense à donner du temps à Yuki. Il a été en Q3 et a marqué des points avec la Red Bull donc il peut le refaire."