Qui a vraiment fait tomber Horner ? L’ex-patron règle ses comptes après son éviction brutale de Red Bull

Pour la première fois depuis son éviction brutale de Red Bull Racing, Christian Horner a pris la parole publiquement concernant les faits qui ont mené à cette décision prise par son ancien employeur. L’ancien patron de l’écurie autrichienne, remercié à l’été dernier après vingt années jalonnées de titres, pointe aujourd’hui directement la responsabilité du Dr Helmut Marko, tout en disculpant clairement la famille Verstappen.

Âgé de 52 ans, Horner avait été démis de ses fonctions seulement deux jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, à l’issue d’un bras de fer interne avec Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull GmbH, la société détentrice de l’équipe de Formule 1.

Silencieux médiatiquement depuis la fin de son mandat, l’Anglais s’exprime pour la première fois dans la nouvelle saison de "Formula 1 : Drive to Survive", disponible à partir de vendredi. Face aux caméras de Netflix, qui sont allées le filmer chez lui, il revient sur les circonstances de son départ et affirme que la décision n’est pas venue de Max Verstappen ni de son père Jos Verstappen, mais bien d’une alliance entre Mintzlaff et Marko.

"Je ressens un véritable sentiment de perte et de douleur," confie Horner.

"Tout s’est fait de manière très soudaine. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de dire au revoir correctement. Je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Bien sûr, votre première réaction, quand on vous sert un sandwich de merde comme ça, c’est de dire ’qu’ils aillent se faire foutre’. On m’a retiré quelque chose qui ne relevait pas de mon choix, et qui était extrêmement précieux pour moi."

"J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. J’ai fait de mon mieux pour mon équipe, pour les personnes que je représentais, mais mes performances cette année-là n’ont pas été aussi bonnes que les années précédentes."

Interrogé directement sur le rôle éventuel des Verstappen dans son éviction - alors que Jos Verstappen avait publiquement appelé à son départ en pleine affaire de sexting dont Horner a finalement été blanchi par deux enquêtes indépendantes - Horner se montre catégorique.

"Son père n’a jamais été mon plus grand fan. Il a été très critique à mon égard," reconnaît-il. "Mais je ne crois pas que les Verstappen soient responsables de quoi que ce soit. Je pense que cette décision a été prise par Oliver Mintzlaff, avec Helmut Marko qui conseillait en coulisses."

Horner estime également que l’équilibre interne du groupe a profondément évolué après la disparition de Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull.

"Je pense qu’au final, les choses ont changé au sein de l’entreprise, au sein du groupe. Le fondateur est décédé, et après la mort de Dietrich, on a probablement estimé que j’avais peut-être trop de pouvoir."

L’ancien patron de Red Bull revient aussi sur certaines décisions sportives controversées, notamment le remplacement de Liam Lawson par Yuki Tsunoda après seulement deux courses la saison dernière, un choix que Max Verstappen avait publiquement désapprouvé.

"Ce n’était pas mon choix !" assure-t-il. "J’ai toujours été poussé à prendre des pilotes issus du programme jeunes de Red Bull. Helmut a joué un rôle majeur dans cette décision."

Dans un passage plus inattendu, Horner lit également un message reçu de son rival de toujours, Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, revenant avec humour sur leurs années d’affrontements.

"Je ne savais pas quoi dire, parce que d’un côté, tu as été un vrai con," lui écrit Wolff. "Mais de l’autre, le sport va perdre l’un de ses protagonistes majeurs. Contre qui vais-je me battre maintenant ? Et ce ’love to hate’, comme tu le disais toujours ?" Toi et moi nous cumulons 14 des 15 derniers titres mondiaux. Pas mal comme statistique."

Horner n’a pas manqué de répondre, fidèle à son ton provocateur.

"J’ai adoré croiser le fer avec toi toutes ces années. Merci pour la rivalité, la compétition et les piques. Personne d’autre ne s’en est approché, comme le montrent les statistiques. Je te souhaite le meilleur pour la suite. PS : tu as besoin d’une coupe de cheveux."