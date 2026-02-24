Hülkenberg : Audi attend les qualifications de Melbourne pour se situer

Audi F1 s’apprête à faire ses grands débuts à Melbourne comme constructeur officiel après la reprise de l’écurie Sauber. Un projet très attendu, mais dont le véritable niveau de performance reste encore difficile à cerner. Nico Hülkenberg, pilote très expérimenté du paddock, estime que seule la première séance de qualifications de l’année permettra d’y voir clair.

Lors des essais hivernaux, Audi n’a pas particulièrement brillé au classement des chronos. Toutefois, l’équipe allemande a attiré l’attention à Bahreïn en introduisant un important package d’évolutions, intervenu après un premier roulage discret à Barcelone. De quoi nourrir un certain optimisme, sans pour autant lever toutes les incertitudes.

Hülkenberg reconnaît ainsi que l’équipe semble en mesure de se rapprocher de la lutte du milieu de grille, tout en refusant de s’emballer prématurément.

"J’ai clairement le sentiment que nous avons fait de très bons progrès," explique-t-il.

"Mais pour l’instant, cela reste de la pure spéculation. Je pense que nous ne saurons vraiment où nous en sommes qu’à Melbourne, et même après quelques courses, car actuellement les performances peuvent beaucoup dépendre du circuit, et de la façon dont ton package se comporte sur différentes pistes."

Selon l’Allemand, la hiérarchie réelle ne se dévoilera que lorsque les équipes joueront cartes sur table.

"Il faudra attendre de voir tout le monde ’baisser son pantalon’ en qualifications pour connaître la vérité," glisse-t-il en riant.

En coulisses, Audi a dû relever un défi de taille en préparant son arrivée en tant que motoriste à part entière, une première pour la marque en Formule 1 moderne.

"L’équipe a énormément travaillé durant l’hiver, en poussant dans tous les domaines," poursuit Hülkenberg.

"Évidemment, arriver pour la première fois en F1 avec notre propre moteur a représenté beaucoup de travail et un vrai challenge. Ça a été intense."

Et que vaut ce moteur Audi alors ?

"Je pense que nous sommes dans une situation correcte, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir et énormément de potentiel d’amélioration sur ce plan-là. Beaucoup de choses doivent encore arriver."

"C’est encore très tôt pour notre projet global. J’espère que nous serons compétitifs, quelque part dans le milieu de grille pour l’instant, mais on verra bien dans quelques semaines."