’Être très précis’ : Norris révèle la complexité cachée de la F1 moderne

Lando Norris estime toujours que la gestion de l’énergie est devenue un élément trop envahissant dans la Formule 1 moderne, au point d’affecter même les tours de décélération. À Montréal, le pilote McLaren a décrit une discipline où les pilotes passent désormais autant de temps à surveiller leurs écrans qu’à attaquer réellement en piste, conséquence directe des nouvelles réglementations moteur introduites cette saison.

Avec la répartition de puissance proche du 50/50 entre moteur thermique et énergie électrique, les pilotes doivent gérer constamment la batterie afin d’optimiser les performances. Une problématique particulièrement visible sur des circuits comme Miami ou Montréal, où les longues portions à pleine charge avant la ligne de départ obligent les équipes à arriver avec une batterie parfaitement chargée au début du tour rapide.

Interrogé sur le Circuit Gilles Villeneuve, Norris a reconnu que cet exercice devenait parfois excessivement complexe, notamment lors des tours de préparation ou de refroidissement.

"Si vous roulez trop lentement à certains moments, vous êtes pénalisé. Si vous roulez trop vite à d’autres moments, vous êtes pénalisé. C’est simplement compliqué," a expliqué le pilote McLaren.

Le Britannique a ensuite détaillé la charge mentale imposée par les nouveaux systèmes énergétiques, qui obligent les pilotes à jongler en permanence avec les paramètres électroniques.

"Vous passez vos tours non seulement à regarder qui est derrière vous et où se trouvent les autres avec les drapeaux bleus et ce genre de choses. Vous passez la moitié de votre temps à regarder le tableau de bord pour être sûr de ne pas aller trop vite, trop lentement, ou quelque part entre les deux."

Norris estime également que la moindre erreur peut désormais avoir des conséquences immédiates sur la performance globale du tour.

"Malgré ça, il est facile d’être trop haut dans les chiffres. Vous perdez la pression du boost, vous avez une mauvaise sortie de virage, la batterie se vide, vous roulez trop lentement, vous ne rechargez pas assez la batterie et ensuite vous avez aussi ces problèmes-là."

Le pilote britannique a aussi souligné combien certaines situations de trafic compliquaient encore davantage cette gestion énergétique.

"Le fait de rouler à haute vitesse peut probablement devenir un vrai défi. Ou alors le fait d’avoir des drapeaux bleus, de devoir ralentir puis réaccélérer. Quand vous réaccélérez, vous utilisez à nouveau votre batterie."

Surtout, Norris regrette que même les tours censés être les plus simples demandent désormais une précision extrême, ce qu’il considère comme excessif.

"Ce n’est clairement pas aussi simple que je le souhaiterais. Surtout lorsqu’on est simplement dans un tour de refroidissement. Il ne devrait pas y avoir besoin d’une compétence particulière pour ce genre de chose. Mais il faut être très précis pour réussir à tout gérer correctement."

Le pilote McLaren a enfin confirmé que ce sujet faisait partie des nombreux points revus par McLaren afin d’améliorer l’exploitation de la voiture dans ce domaine.

"C’est l’un des nombreux sujets que nous avons analysés après Miami et nous allons essayer de faire un meilleur travail là-dessus."