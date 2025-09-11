Essais Pirelli F1 : Hadjar et Sainz concluent les tests pour 2026 à Monza

Les deux jours d’essais Pirelli à Monza, consacrés au développement des composés 2026, se sont terminés hier par une seule demi-journée en piste. Carlos Sainz (Williams) et Isack Hadjar (Racing Bulls) ont effectué des tours dans l’après-midi, testant une version des pneus intermédiaires avant de revenir aux pneus secs plus tendres de la gamme.

La piste mouillée, due à la pluie tombée sur le circuit toute la matinée, a permis de tester en conditions réelles une solution pour les pneus intermédiaires déjà testés à Fiorano, lorsque la piste était artificiellement humidifiée grâce au système d’irrigation du circuit italien. Les travaux d’hier, outre l’évaluation des meilleures options pour les composés C4, C5 et C6, permettront également d’analyser plus en profondeur la phase de transition entre intermédiaires et slicks.

Carlos Sainz a bouclé 57 tours, avec un meilleur temps de 1’22’’108 au 24e tour. Isack Hadjar a arrêté le chrono en 1’23’’825 au 30e tour sur 56 au total. Les températures ambiantes oscillaient entre 20 °C et 25 °C, tandis que la température sur l’asphalte passait de 27 °C à 32 °C.

En ajoutant les tours effectués mardi, tous en pneus slicks par les deux mêmes pilotes, plus Max Verstappen et Yuki Tsunoda pour Red Bull et Felipe Drugovich pour Aston Martin, Pirelli a cumulé, lors de ces deux journées d’essais à Monza, un total de 467 tours pour un total de 2 705 kilomètres.

Les essais d’hier se sont limités à l’après-midi, car, compte tenu des prévisions météorologiques défavorables, les deux équipes impliquées avaient accepté d’avancer une demi-journée de roulage sur le sec à mardi.

Pirelli a néanmoins réussi à collecter les données nécessaires au développement des gommes slicks pour la saison prochaine, qui devront être homologuées d’ici le 15 décembre.

Williams a pris la piste avec un mulet dérivé de l’actuelle FW47, tandis que Racing Bulls a utilisé une version modifiée de sa VCARB 01 de 2024. Ces modifications ont été nécessaires pour pouvoir monter les pneus prototypes, légèrement plus étroits que ceux de cette année, tout en conservant le même diamètre.

À lire également Essais Pirelli F1 : quatre équipes en piste à Monza pour préparer 2026

Les essais de pneus slicks reprendront fin septembre sur le circuit du Mugello, puis pendant deux jours supplémentaires après le week-end de course à Mexico. En Italie, les pneus durs de la gamme seront finalisés, tandis qu’au Mexique, les pneus plus tendres seront à nouveau testés.

Ces dates sont les deux dernières du calendrier de développement de Pirelli pour 2025 et seront suivies des habituels essais de fin de saison prévus en décembre à Abu Dhabi.

Quelques photos de la journée de mercredi sont disponibles ci-dessous.