Newey pense que sa nouvelle F1 sera ’la meilleure’

Fernando Alonso affirme que l’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 cette année lui a redonné confiance quant à l’avenir de l’écurie.

Le double champion du monde de F1 a décrit Newey, qui dirige le design de l’Aston Martin AMR26 de 2026, comme "le meilleur designer de l’histoire du sport".

"Newey me rassure," a déclaré le pilote espagnol.

"Personne n’atteindra probablement jamais ses performances. Sa méthode de travail explique en partie ses résultats."

"Il a une façon incroyable de concevoir la voiture comme un tout qui fonctionne ensemble, et non comme des composants individuels qui génèrent des performances."

"Il est capable d’anticiper la voiture dans son ensemble comme si elle était une seule pièce. Il semble avoir tout sous contrôle à tout moment."

"Il a une confiance en lui que je n’ai probablement jamais vue auparavant. Il ne se soucie pas des autres équipes, des autres philosophies ou des autres conceptions. Il est convaincu que la sienne sera la meilleure."

Alonso a déclaré que les récentes difficultés d’Aston Martin ont été compensées par des changements dans le management comme le recrutement de Newey.

"Des arrivées comme Newey nous ont permis de revoir nos attentes et notre motivation."

"Si vous ne constatez aucun changement lorsque la situation n’est pas bonne, cela devient un problème. On perd alors confiance. Mais je pense que ce que j’ai trouvé chez Aston Martin, c’est une équipe et une direction qui ne seront jamais satisfaites tant que nous n’aurons pas gagné."

Alonso s’est souvenu de la visite de Newey à Monaco plus tôt cette année.

"Il ne parle pas à beaucoup de monde, mais en même temps, il réfléchit et peaufine constamment. L’aileron avant ici, la suspension là… je pense que c’est plus un artiste qu’un ingénieur."

Enfin, l’Espagnol a déclaré que Newey et lui partageaient un état d’esprit similaire.

"Quand on est motivé par la victoire, on en devient obsédé."