Domenicali : Verstappen montre que ’le pilote fait encore la différence’ en F1

Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a salué les capacités et le talent de Max Verstappen lors d’une interview récente. Selon lui, le pensionnaire de Red Bull est actuellement le meilleur sur le plateau, et il est impressionné par la résilience et les progrès du Néerlandais face à une baisse de régime de son équipe, et une RB21 délicate.

"Max est un pilote phénoménal, le meilleur pilote, cela ne fait aucun doute, et cela fait toute la différence" commence Domenicali à RN365. "Et aujourd’hui, on le voit encore plus, et on apprécie le fait qu’il soit le meilleur pilote à un moment où, malheureusement, la voiture n’est pas à la hauteur."

"Bien sûr, la voiture joue un rôle très important dans notre sport, mais on voit qu’il fait toujours la différence. Il est plus mature en tant que personne maintenant, aussi avec sa famille. Il adore la course. Il conduit tout le temps. Mais c’est génial."

L’Italien apprécie énormément Verstappen, avec qui il révèle avoir une très bonne relation : "Ce qui est bien avec la Formule 1, c’est qu’il y a différentes personnalités. Tout le monde est différent, c’est ce qui est bien, et cela fait une grande différence dans notre sport."

"Il est très direct parfois, et je dirais que d’un point de vue personnel, j’ai une relation très forte avec lui. Je lui parle, on s’explique, on se comprend, on peut avoir des opinions différentes, mais on se comprend."

Domenicali pense que Laurent Mekies est la personne qu’il faut pour recentrer Red Bull autour de Verstappen et lui offrir les meilleures chances possibles : "Et je pense que dans ce nouvel écosystème, Red Bull doit lui fournir une meilleure voiture. Laurent va certainement s’y employer, à 100 %."

"C’est un écosystème dont il est le centre, et il a la possibilité de rester concentré sur son travail, qui est bien sûr de gagner ; il devrait être le plus rapide à chaque tour. Il existe désormais une autre solution. Cela n’enlève absolument rien à sa valeur. Il aidera l’équipe à retrouver sa place au sommet."