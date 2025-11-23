Xavier Marcos pilotera les opérations techniques de l’équipe de course de Cadillac F1

L’écurie Cadillac F1 poursuit la structuration de son organisation technique en vue de ses débuts sur la grille de Formule 1 en 2026, et l’un des renforts les plus significatifs vient directement de la Scuderia Ferrari. L’ancien ingénieur de course de Charles Leclerc, Xavier Marcos, occupe désormais un rôle central au sein du projet américain.

Le départ de Marcos de Maranello avait été officialisé en janvier dernier. Après plus de six années chez Ferrari, dont cinq passées aux côtés de Leclerc, l’ingénieur avait rejoint la division endurance de Cadillac, annonçant déjà un rapprochement stratégique entre les deux entités. Mais l’Espagnol a désormais été promu à un poste clé : ingénieur de course en chef de Cadillac F1. Il aura donc un rôle similaire à celui d’un Paul Monaghan chez Red Bull Racing.

Durant son passage chez Ferrari, Xavier Marcos avait accompagné Leclerc lors de sa première saison en rouge en 2019, marquée par deux victoires et plusieurs performances marquantes. Leur collaboration s’était poursuivie jusqu’en mai 2024, lorsqu’il fut remplacé par Bryan Bozzi, ancien ingénieur de performance du Monégasque.

Avec Cadillac, Marcos se retrouve au cœur d’un projet ambitieux : préparer l’arrivée de la marque américaine en Formule 1, qui deviendra la 11e équipe en 2026, année d’introduction de la nouvelle réglementation technique. L’écurie bénéficiera d’un partenariat moteur avec Ferrari pour ses débuts, tandis que General Motors poursuit parallèlement le développement de sa propre unité de puissance pour les saisons suivantes.

L’équipe, dirigée techniquement par Graeme Lowdon, a déjà sécurisé son duo de pilotes : Sergio Pérez et Valtteri Bottas, deux vétérans de la discipline dont l’expérience sera précieuse pour accompagner les premiers développements de la monoplace.

Avec l’arrivée d’un ingénieur aussi expérimenté que Marcos à la tête des opérations de course, Cadillac F1 affiche clairement ses ambitions : entrer en Formule 1 avec une structure solide, capable de progresser rapidement et de s’imposer comme une nouvelle force crédible du paddock.