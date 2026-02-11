’La bonne année’ : Hadjar peut profiter de la révolution Red Bull selon Massa

Felipe Massa estime qu’Isack Hadjar arrive chez Red Bull Racing au bon moment de sa carrière, mais prévient que sa première saison au sein de l’équipe autrichienne devra avant tout être abordée comme une année de formation, aux côtés de Max Verstappen, dans le contexte du bouleversement réglementaire prévu en 2026.

Interrogé par RMC-BFM, l’ancien pilote Ferrari est revenu sur la trajectoire du Français, dont la solide campagne 2025 lui a ouvert les portes de l’écurie de Milton Keynes. Une promotion méritée, selon Massa, mais assortie d’une pression considérable.

"L’an dernier, il a réalisé une saison fantastique. Il a beaucoup appris et a montré de très bonnes performances dans de nombreuses courses", a-t-il souligné.

"Aujourd’hui, il a une opportunité incroyable, en pilotant pour l’équipe la plus importante, ce qui implique évidemment une énorme pression, avec Max à ses côtés. Mais je pense qu’il doit se mettre en tête une progression basée sur l’apprentissage et le développement, afin d’atteindre un jour le niveau qu’il peut vraiment avoir."

Isack Hadjar hérite de l’un des baquets les plus exigeants de la grille. Depuis plusieurs saisons, Max Verstappen impose un rythme de référence interne implacable chez Red Bull, poussant plusieurs de ses anciens équipiers vers la sortie. Un contexte qui renforce les attentes autour du jeune pilote français.

Mais pour Massa, le vaste remaniement réglementaire prévu en 2026 pourrait rebattre les cartes.

"Je pense qu’il arrive chez Red Bull la bonne année, parce que maintenant toutes les règles sont différentes. Tout est différent", a-t-il expliqué.

"La façon de piloter la voiture sera différente. Peut-être que ce ne sera pas la même Red Bull que ces dernières années, où le coéquipier n’arrivait pas à piloter la voiture comme Max."

Les monoplaces récentes de Red Bull étaient en effet réputées pour être fortement adaptées au style agressif de Verstappen à l’avant, une caractéristique qui a mis en difficulté plusieurs de ses anciens équipiers. Avec l’introduction de nouveaux châssis et de nouveaux groupes propulseurs, Massa estime que cette spécificité pourrait s’atténuer.

"Je pense que c’est peut-être une bonne opportunité pour Hadjar d’avoir une voiture qui ne soit pas aussi compliquée que celles des dernières années", a-t-il conclu.