En démonstration à Buenos Aires, Colapinto rêve d’un GP d’Argentine

Alors que la Turquie a été annoncée la semaine dernière pour un retour au calendrier de la F1, l’Argentine continue de faire avancer ses projets de retour à Buenos Aires, sur un circuit qui avait accueilli le championnat du monde jusqu’en 1998.

Franco Colapinto, pilote Alpine F1, était présent dans sa capitale natale pour une démonstration publique, et il a déclaré que les discussions progressaient alors que le circuit de Buenos Aires subit une reconstruction majeure.

"Pour moi, courir au Grand Prix d’Argentine est l’une des choses que je souhaite le plus dans cette vie" a déclaré Colapinto. "Cela ressemble à un endroit complètement différent, ils reconstruisent l’intégralité de la piste et c’est une entreprise colossale. Je pense qu’ils prennent toutes les bonnes mesures, j’espère que cela se concrétisera."

Colapinto a ajouté que la Formule 1 elle-même est enthousiaste à l’idée de revenir dans le pays d’Amérique du Sud : "Le besoin de la Formule 1 de voir notre pays revenir au calendrier et leur désir d’y parvenir sont très forts."