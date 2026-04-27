Vettel a signé une belle performance pour son premier marathon de Londres

Sebastian Vettel a impressionné par une solide performance amateur lors du marathon de Londres, bouclant la course en 2 heures, 59 minutes et 8 secondes. Un temps plus que solide pour un sportif dont la course n’est pas une spécialité.

Pour sa première participation, le quadruple champion du monde de F1 a maintenu une allure d’un peu plus de 4 minutes 14 secondes par kilomètre, franchissant ainsi confortablement la barrière symbolique des trois heures.

"J’ai eu l’impression que c’était interminable et, comme c’était ma première fois ici, je ne savais pas à quoi m’attendre" a déclaré l’ancien pilote Red Bull et Ferrari. "J’ai adoré cette première expérience, je suis encore enthousiaste et tellement heureux d’avoir franchi la ligne d’arrivée."

Il a décrit l’ambiance tout au long du parcours comme un facteur clé de sa réussite, et a reconnu que certains moments du parcours ont été difficiles, car il commençait à fatiguer.

"Vous courez toujours au milieu d’un groupe d’autres coureurs. Quand j’ai vu Tower Bridge pour la deuxième fois, j’ai réalisé qu’il me restait encore un long chemin à parcourir, mais la foule était tellement encourageante que cela m’a vraiment aidé."

Vettel a révélé qu’il s’était fixé un défi précis, qu’il a réussi à quelques secondes près : "Je m’étais fixé un objectif très ambitieux, parcourir la distance en moins de 3 heures, et j’ai réussi à l’atteindre. Je suis donc heureux pour cette raison également."

L’Allemand de 38 ans a profité de l’événement pour soutenir la Brain & Spine Foundation : "Maintenant que je l’ai vécu, je ne peux que recommander à tout le monde d’essayer par soi-même."