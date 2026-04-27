Miami, un premier test révélateur pour les nouvelles règles F1 ?

Le Grand Prix de Miami pourrait ne pas livrer de verdict clair sur l’impact des récentes modifications techniques apportées aux monoplaces. Et s’il livre un début de réponse, il se pourrait qu’elle soit encore un peu timide, compte tenu des changements nécessaires pour faire fonctionner la réglementation 2026 de la F1.

Après les plaintes exprimées par plusieurs pilotes lors des trois premières manches de la saison, une série de réunions s’est tenue durant la trêve d’avril afin d’évaluer les ajustements nécessaires. Au début de la semaine dernière, la FIA a ainsi officialisé un ensemble de changements, dont la majorité entrera en vigueur dès le rendez-vous de Miami ce week-end.

Cependant, pour David Coulthard, les caractéristiques du tracé urbain floridien, combinées au format sprint du week-end, risquent de brouiller l’analyse.

"Ce qui sera intéressant à voir, c’est qu’à Miami, je pense que nous ne verrons pas forcément les résultats de ces changements en raison de la nature du circuit," explique-t-il dans son podcast Up to Speed.

"Il y a beaucoup de virages lents et de moyenne vitesse. Il n’y a rien de vraiment spectaculaire, une section emblématique où l’on se dit : ’wow, j’ai vraiment vu le pilote ou la voiture faire quelque chose de spécial’."

Face à ce constat, Coulthard appelle à la patience avant de tirer des conclusions définitives.

"Il faudra attendre quelques courses, mais je pense que cela fera une différence, il n’y a aucun doute là-dessus."

Parmi les ajustements introduits figure notamment une réduction de la puissance délivrée lorsque les pilotes activent le bouton de dépassement, une décision prise après l’accident important subi par Oliver Bearman au Japon. Une évolution qui pourrait modifier sensiblement la physionomie des luttes en piste.

Coulthard anticipe en effet une baisse du nombre de dépassements en course, tout en relativisant leur valeur actuelle.

"Cela pourrait réduire certains dépassements en piste qui ont enthousiasmé certaines personnes, mais une réduction de puissance lorsque quelqu’un d’autre dispose du boost parce qu’il était au bon endroit au bon moment pour activer ce système, est-ce vraiment un dépassement ?"

Selon lui, ces manœuvres relèvent davantage d’un avantage mécanique que d’un exploit pur.

"C’est une poussée de puissance, une augmentation de puissance. Nous pourrions voir moins de ces dépassements en piste, mais ils auront plus de sens."

L’ancien pilote insiste ainsi sur un retour à des fondamentaux plus "purs" du pilotage.

"Ce sera davantage une question de pilote, de positionnement de la voiture, de la capacité à aller chercher l’aspiration. Il y aura toujours un élément de boost, mais c’est finalement ce qu’était aussi le DRS ces dernières années. Donc je suis optimiste."

Un autre ancien pilote, Alex Wurz, s’est exprimé sur le sujet et pense que les modifications pourraient être trop timides. Selon lui, la gestion de la batterie doit devenir un sujet auquel les pilotes ne pensent plus. Cela pourrait aussi être aidé par l’apprentissage des motoristes, au fil de la saison.

"Nous n’y sommes pas encore, mais dans l’ensemble, ces changements vont dans la bonne direction" a confié Wurz au journal Krone. "À l’avenir, les pilotes devraient avoir beaucoup moins à se soucier de la charge de la batterie."